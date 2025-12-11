Detenido Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, mientras la UCO registra el piso de Diego de León y la sede de Forestalia

Un contrato hallado en los registros revela que Santos Cerdán adquirió el 45% de la constructora Servinabar por 6.000 euros, empresa propiedad de Antxon Alonso.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ya habían sido detenidos previamente en esta causa por presunto tráfico de influencias y obtención ilícita de información.

La UCO ha realizado registros en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza, así como en un piso de la calle Diego de León en Madrid, vinculado a reuniones de Leire Díez con empresarios investigados.

La Guardia Civil ha detenido al constructor Antxon Alonso en Vizcaya, socio de Santos Cerdán, en el marco de una investigación judicial dirigida por la Audiencia Nacional.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al constructor Antxon Alonso en el marco de la causa en la que este miércoles arrestó a Leire Díez, la fontanera del PSOE, y al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández.

Esta nueva detención se ha producido en Vizcaya. Asimismo, como ya avanzó EL ESPAÑOL, las entradas y registros continúan y la causa judicial, instruida por la Audiencia Nacional, sigue, por el momento, secreta.

La UCO ha practicado registros en Zaragoza y Sevilla. En concreto, en la capital maña, los agentes han inspeccionado la sede de la empresa Forestalia.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, fueron, precisamente, el constructor Antxon Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán los que influían en el Ministerio para la Transición Ecológica en pro de esta compañía y de otras empresas de renovables que les pagaban.

La Guardia Civil también ha inspeccionado un piso en Madrid, en la calle Diego de León, en el que Leire Díez se reunía con empresarios investigados por fraudes de hidrocarburos en la Audiencia Nacional para tratar de obtener información.

La conocida como fontanera del PSOE ya estaba siendo investigada por un Juzgado de Madrid por sus tejemanejes para obtener datos sensibles de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para, supuestamente, malbaratar sus pesquisas.

Para ello, llegó a ofrecer beneficios judiciales a sus interlocutores y se presentó como emisaria del PSOE y como "mano derecha" de Santos Cerdán.

Por su parte, tras abandonar la presidencia de la SEPI, Vicente Fernández acabó siendo contratado en 2021 por Servinabar 2000, la pequeña constructora propiedad de Antxon Alonso.

Además, cuando registró la sede de esta compañía y el domicilio de su dueño, la UCO halló un contrato, firmado por Cerdán en cada una de sus seis páginas, a través del cual adquiría el 45% de Servinabar por tan sólo 6.000 euros.

Además, Vicente Fernández era quien tenía alquilado el piso ubicado en la madrileña calle de Diego de León.

De hecho, cuando el expresidente de la SEPI fue interrogado en la llamada comisión Koldo, en el Senado, parlamentarios del PP le preguntaron por ese inmueble y por su relación con Leire Díez.

