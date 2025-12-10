La Audiencia investiga a Leire y al expresidente de Sepi por una denuncia de Anticorrupción sobre tráfico de influencias

Vicente Fernández fue fichado por una constructora vinculada a Santos Cerdán tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, aunque recientemente fue absuelto de esos cargos.

La Audiencia Nacional investiga a Leire Díez, la fontanera del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), tras admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que relata distintas conductas de presuntos delitos de tráfico de influencias, entre otros.

Así lo detallan a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Este miércoles la UCO detuvo en Madrid a Díaz y Fernández. Asimismo, durante las últimas horas se han practicado varias entradas y registros en determinadas instalaciones.

Se trata de una investigación secreta que dirige el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Los registros continuarán en las primeras horas de este jueves y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

Por el momento, la causa sigue bajo secreto de sumario para tratar de aminorar el riesgo de destrucción de fuentes de prueba.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que presentó la denuncia —basada en informes de la UCO— contra Leire Díez, Vicente Fernández y otras personas, cuya identidad no ha trascendido hasta ahora.

Se da la circunstancia de que la mujer, conocida como la fontanera del PSOE, trató de obtener información sensible para, supuestamente, malbaratar la labor de Anticorrupción y de la UCO.

Por ello, está siendo investigada por otro Juzgado (Instrucción 9 de Madrid) por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La detención de Diez este miércoles, según las mismas fuentes, se debe a "supuestas irregularidades" en contratos de la Sepi.

Nexo Díez - Fernández

La fontanera del PSOE y el otro arrestado, Vicente Fernández, mantenían una estrecha relación desde al menos 2017, según consta a este periódico.

Durante la reunión que Leire Díez mantuvo, el pasado mayo, con el fiscal Ignacio Stampa —quien grabó la charla en secreto—, la mujer se presentó como emisaria del PSOE.

En aquel encuentro, en el que la fontanera trató de obtener información sobre supuestas irregularidades de Anticorrupción, se autodefinió como la "mano derecha" de Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del Partido Socialista.

Desde aquella reunión hasta el día de hoy, Cerdán ha sido enviado a prisión —y ya excarcelado— por orden del Tribunal Supremo, en el marco de una causa en la que se investiga el supuesto amaño de obras públicas a cambio de comisiones ilegales.

Por su parte, Vicente Fernández fichó por la constructora Servinabar 2000 SL, cuyo propietario es Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán y también investigado por el Supremo en la mencionada causa.

El fichaje por la constructora vinculada a Cerdán se produjo después de que Fernández fuera imputado en el caso Aznalcóllar. Hace menos de una semana, el expresidente de la Sepi ha sido absuelto.

La contratación se efectuó tras verse frustrado el plan de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el caso Aznalcóllar fuese archivado de forma rauda para que Vicente Fernández pudiese regresar a su puesto. No sucedió así y la absolución no llegó hasta la semana pasada.

Fernández Guerrero era un hombre de máxima confianza de María Jesús Montero, quien fue quien avaló personalmente su nombramiento en la Sepi tras haber coincidido ambos en la Junta de Andalucía.

Santos Cerdán firmó un documento, hallado por la UCO al registrar el domicilio del dueño de Servinabar, por el cual adquiría el 45% de esta pequeña constructora, que, pese a su escaso tamaño, ha sido beneficiada con obras millonarias, en UTE (unión temporal de empresas) con Acciona.

Entre otras, la reforma de los túneles de Belate, en Navarra, y la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, adjudicaciones que la UCO mantiene bajo la lupa por el supuesto amaño de las mismas.