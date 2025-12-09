El juez que investiga a Leire Díez deniega su petición de anular el audio en el que ella se presenta como "mano derecha de Cerdán"

En el audio, Díez menciona que fue puesta por el PSOE para esclarecer supuestas irregularidades en la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil.

El juez Arturo Zamarriego, quien investiga a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, ha denegado la petición de ésta de anular una grabación en la que se la oye presentarse como emisaria del Partido Socialista y como "mano derecha" de Santos Cerdán, exsecretario de Organización de la formación.

Así consta en un auto, fechado el pasado 4 de diciembre, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La abogada de Díez solicitó el pasado 17 de noviembre la nulidad de este audio, que fue grabado en secreto por el fiscal Ignacio Stampa, con quien la fontanera se reunió en mayo de este año.

En esa grabación, se escucha a la mujer decir lo siguiente: "Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", en alusión a supuestas irregularidades en la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En esa misma conversación, se presenta ante Stampa como "mano derecha" de Santos Cerdán, el ya exsecretario de Organización del PSOE, recientemente excarcelado. "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", señaló Díez.

Actualmente, la conocida como fontanera del Partido Socialista, está siendo investigada judicialmente por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

