Hecho probado: la filtración se hizo "con intervención directa o por un tercero pero con plena aceptación de García Ortiz"

La Fiscalía General del Estado elaboró y difundió una nota informativa, en la que se detallaba el proceso y la propuesta de acuerdo, adelantada a algunos medios antes de su publicación oficial.

La información sobre el pacto de conformidad penal fue difundida por la Cadena SER y publicada en su web, revelando públicamente por primera vez el contenido íntegro del correo.

El correo filtrado fue enviado inicialmente a la Fiscalía Provincial de Madrid y posteriormente remitido a la cuenta personal de Gmail de García Ortiz, quien luego facilitó su acceso a un periodista.

La sentencia del Tribunal Supremo atribuye al fiscal general García Ortiz la filtración directa, o con su plena aceptación, del correo del abogado del novio de Ayuso que reconocía dos delitos fiscales.

La sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, le atribuye la filtración directa, "o a través de un tercero, pero con su pleno conocimiento y aceptación" del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso admitía que éste había cometido dos delitos tributarios.

El relato de hechos probados, que ocupa seis folios del total de 232 de la sentencia, es el siguiente:

"En el año 2022, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) inició una actuación inspectora del Impuesto sobre Sociedades de la mercantil Maxwell Cremona S.L., de la que era administrador único el sr. González Amador. Al surgir indicios de la comisión de posibles delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2020 y 2021, las actuaciones fueron remitidas al Ministerio

Fiscal.

El 2 de febrero de 2024, el abogado del sr. González Amador, Carlos Neira, dirigió un correo electrónico a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y a su fiscal jefe con el siguiente contenido:

'Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo de conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la

AEAT'.

Recibido el correo por el fiscal encargado del asunto, el sr. Salto, se inició entre éste y el letrado sr. Neira un intercambio de comunicaciones orientadas a explorar la viabilidad de la conformidad.

El 5 de marzo, el Ministerio Fiscal presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados de Madrid, donde fue repartida el 12 de marzo. Este mismo día 12, el sr. Salto remitió a letrado sr. Neira copia de la denuncia 'para facilitar el derecho de defensa'.

El 7 de marzo de 2024, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, sr. Villafañe, solicitó a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, remisión íntegra del expediente relativo al sr. González Amador, documentación que recibió al día siguiente. También se remitió copia a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

El 12 de marzo de 2024, a las 06:01 horas, elDiario.es publicó la noticia sobre la presunta defraudación tributaria atribuida al sr. González Amador, incorporando información del expediente tributario y datos contenidos en la denuncia formulada por la Fiscalía.

A las 21:29 horas del 13 de marzo, el diario El Mundo publicó una noticia, informando de que el día anterior el Ministerio Fiscal había ofrecido un pacto de conformidad al sr. González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reproduciendo parte de un correo electrónico remitido por el fiscal encargado del caso en el que se afirmaba: 'podemos llegar a un acuerdo si

usted y su cliente quieren'.

Esta información, unida a los mensajes difundidos en redes sociales por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, según los cuales la Fiscalía habría retirado el pacto ofrecido (circunstancia no recogida en la noticia de El Mundo y sin otro fundamento que una especulación gratuita del citado), motivó que desde la Fiscalía General del Estado se iniciara de forma inmediata una actuación para conocer lo ocurrido.

El fiscal general del Estado contactó con la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, quien, a su vez, requirió al fiscal sr. Salto, que se encontraba en ese momento en un estadio de fútbol, el envío de los correos intercambiados con el abogado del sr. González Amador. A petición de la sra. Rodríguez, remitió los correos solicitados.

La sra. Rodríguez los reenviaría después a la cuenta personal de Gmail del fiscal general del Estado, tal y como éste le había indicado, así como a la de la fiscal superior de Madrid. Los mensajes llegaron a dicha cuenta a las 21:59 y 22:01 horas. Incluían el correo de 2 de febrero de 2024, anteriormente transcrito. Horas más tarde, al advertir el fiscal general del Estado que faltaba un último correo, la sra. Rodríguez lo solicitó nuevamente al fiscal sr. Salto y se lo remitió, recibiéndolo el sr. García Ortiz a las 23:45 horas.

La información recopilada, concretamente, el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del sr. García Ortiz, al periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos, lo que permitió que, en el programa Hora 25, se difundiera un avance informativo (23:25 horas) que afirmaba: '...el abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que se declara culpable para evitar el juicio'.

El periodista intervino, en directo, indicando haber tenido acceso al correo remitido a la Fiscalía, en el que 'se propone un pacto, un acuerdo de conformidad, para saldar la deuda con Hacienda, que implicaría asumir la condena por dos delitos fiscales y pagar la cantidad adeudada, reiterando la

expresión 'ciertamente se producen' dos delitos fiscales. Añadió que la Fiscalía publicaría, en las horas siguientes, una nota informativa.

A continuación, el director del programa y el redactor Miguel Ángel Campos dialogaron entre sí reproduciendo la noticia, concretamente, 'delitos fiscales que ciertamente se han producido', en expresión que el periodista aseveró ser textual del correo electrónico.

A las 23:51 horas, la Cadena SER publicó en su web la noticia titulada 'El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto de conformidad declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio', transcribiendo expresamente el contenido del correo electrónico: 'reconocer íntegramente los hechos' y 'ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública'. Se señalaba también que, la Fiscalía preparaba un comunicado para su difusión en las horas siguientes.

Era la primera vez que se reproducía públicamente el texto completo del correo de 2 de febrero, aunque el programa de radio, sin la textualidad que sí empleó en la página web de la emisora, había anticipado su contenido sustancial.

La nota

Esa misma noche, la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, siguiendo instrucciones expresas del fiscal general del Estado que le dictaba algunos pasajes, redactó una nota informativa para su difusión a las 10:00 horas del día siguiente. Su contenido literal era el siguiente:

'Madrid, 14 de marzo de 2024.- Ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación en relación con la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid contra el Sr. González Amador, debe ponerse de manifiesto lo siguiente:

1.º El día 23 de enero de 2024 la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió unas diligencias de investigación penal como consecuencia del escrito-denuncia remitido por la Agencia Tributaria en la que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

2.° El día 2 de febrero de 2024 el letrado defensor del sr. González Amador se puso en contacto, vía correo electrónico, con la Fiscalía Provincial de Madrid (12:45 horas) para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal.

Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del sr. González Amador de la comisión de 'dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021'.

3.° El día 7 de febrero de 2024 el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto dictó Decreto de conclusión de las diligencias de investigación incoadas para esclarecer los hechos denunciados por la Agencia Tributaria. En este Decreto se acordó la interposición de denuncia contra el sr. González Amador y otros por 'delitos de defraudación tributaria y falsedad documental'.

4.º El día 12 de febrero de 2024 (11:34 horas) el fiscal contestó por correo electrónico al Letrado defensor del sr. González Amador y le manifestó que tomaba nota 'de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas', sin que considere que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.

5.° El día 13 de febrero de 2024 el fiscal encargado del asunto interpuso la denuncia contra el sr. González Amador y otros cuatro individuos, así como contra ocho sociedades mercantiles, por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil.

6.° El día 20 de febrero de 2024 la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia interpuesta contra el sr. González Amador y otros al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid.

7.° El día 5 de marzo de 2024 el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registró la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal.

8.º El día 12 de marzo de 2024 el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al Letrado del Sr. González Amador 'para facilitarle el derecho de defensa' y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal.

En definitiva, el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado del sr. González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024'.

La referida nota adelantándose tres horas a su difusión oficial, fue publicada por el diario El País, que la habría obtenido proporcionada con autorización del fiscal general del Estado.

"Ganar el relato"

El fiscal general del Estado contactó telefónicamente sobre las 7 horas del 14 de marzo con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que su Fiscalía procediera a difundir la nota. La sra. Lastra, molesta por la filtración producida, en una primera comunicación telefónica preguntó al fiscal general del Estado si había filtrado la nota, respondiendo éste 'eso ahora no importa'. Como la fiscal no atendió sus siguientes llamadas, le dirigió mensajes de WhatsApp en el siguiente sentido:

- 09:25 h: «Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo».

- 09:25 h: «Es imperativo sacarla».

- 09:28 h: «Nos están dejando como mentirosos».

- 09:37 h: «Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla».

Finalmente, la Fiscalía Provincial de Madrid publicó la nota informativa, después de que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negara a hacerlo al considerar que su contenido no respondía a los criterios habituales de una comunicación pública del Ministerio Fiscal.

Tras la difusión del correo electrónico y la publicación de la nota, diversos medios de comunicación y miembros del Gobierno calificaron al sr. González Amador como 'delincuente confeso'. El procedimiento penal que se sigue contra él está en tramitación en un Juzgado de Madrid"