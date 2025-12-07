A 10 días de que termine el mandato de Conde-Pumpido, PSOE y PP no se han cruzado una palabra para renovarle

El bloqueo beneficia al PP, que podría esperar a futuras elecciones para intentar obtener la mayoría y cambiar el equilibrio ideológico del Tribunal Constitucional.

El Senado debe iniciar la selección de candidatos, pero el periodo de propuestas podría extenderse y no hay consenso político para alcanzar la mayoría cualificada necesaria.

La falta de acuerdo entre los principales partidos retrasa el proceso, pese a la advertencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por anteriores incumplimientos en renovaciones institucionales.

El mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, concluye en 10 días sin que PSOE y PP hayan iniciado negociaciones para su renovación.

Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, deberían ser sustituidos dentro de 10 días por cuatro nuevos miembros. No será así.

En el enésimo episodio de retraso en la renovación de las instituciones, PSOE y PP incumplirán el plazo de elección de los sucesores de Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías.

Con la anticipación que establece la ley, Conde-Pumpido solicitó el pasado agosto al Senado, al que corresponde esa vez la renovación, que iniciara el proceso de designación de los nuevos magistrados.

La Cámara Alta no ha hecho nada hasta ahora. Y eso que, a diferencia de procesos anteriores, ahora ya se sabe que España se arriesga a otro varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no hacer los deberes en las renovaciones institucionales.

El TEDH condenó al Estado español en junio de 2023 por no desarrollar el procedimiento legalmente establecido para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la fase que precede a la votación del Parlamento. El cambio del CGPJ ya acumulaba entonces casi cinco años de retraso y no se produciría hasta julio de 2024.

Fuentes del Senado indicaron que esta semana la Mesa se dirigirá a las Asambleas autonómicas para que propongan candidatos al TC. Cada una puede dar el nombre de dos aspirantes, que deben ser jueces o fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

El período para hacer las propuestas será, en principio, de dos meses, pero en ocasiones anteriores ha sido ampliado. Esto significa que, de entrada, la renovación ya no se producirá en plazo

Peor aún: no se sabe cuándo se producirá porque a estas alturas no se percibe ninguna voluntad de diálogo entre PSOE y PP, que necesariamente tienen que llegar a un consenso, porque el nombramiento de los miembros del TC exige una mayoría cualificada de tres quintos. Esto equivale a 160 votos.

El PP cuenta actualmente en el Senado con 145 escaños de un total de 266. Llegaría a 149 si se sumasen los tres de Vox y el de UPN.

Fuentes del Gobierno y del PP admiten que no hay conversación alguna. Según las primeras, el PP "no quiere negociar nada en esta legislatura".

Añaden que la formación de Feijóo "fantasea" con llegar a los 160 votos requeridos —solos o con Vox— tras las próximas elecciones generales, lo que les permitiría designar a los cuatro magistrados y, con ello, dar un vuelco en la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional.

El TC tiene actualmente una mayoría de siete jueces progresistas frente a cinco conservadores. De producirse un escenario de nombramiento por el PP de los cuatro magistrados que designa el Senado, la mayoría pasaría a ser conservadora por esa misma proporción de siete a cinco.

Aunque finalmente no se produzca ese resultado, la opción de esperar es "la más viable para el PP", indican fuentes del Constitucional, donde se asume que la renovación se retrasará sine die.

Explican que un consenso en el Senado que pasase por lo que se ha hecho siempre (el censurable 'reparto de cromos' en el que cada fuerza designa a dos magistrados) sería criticado por Vox y tampoco sería bien visto por determinados sectores del PP, que pondrían el énfasis en que el acuerdo favorecería a Pedro Sánchez: el bloque progresista mantendría la mayoría y, por tanto, podría imponer al presidente.

Rematar la amnistía

"El PP no tiene incentivos para un acuerdo de 2-2", reconocen en el TC, que se prepara para rematar, con la composición actual y Conde-Pumpido a la cabeza, la controvertida aplicación de la ley de amnistía.

Tras la declaración de constitucionalidad de la ley de amnistía con la fractura entre el sector progresista y el conservador, el TC tiene encima de la mesa los recursos de amparo de los encausados por el procés a los que el Tribunal Supremo no ha levantado la responsabilidad penal por haber sido condenados (Oriol Junqueras, Jordi Turull) o estar procesados (Carles Puigdemont) por malversación de los fondos públicos destinados al ilegal referéndum del 1-O.

La previsión es que el próximo enero se desestimen las peticiones de suspensión cautelar de la decisión de la Sala Penal, lo que significa que el expresidente catalán no podrá volver a España sin riesgo de ser detenido antes de que se resuelva el fondo de su demanda.

El TC no abordará estas demandas, no obstante, antes de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas sobre la amnistía del procés por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.