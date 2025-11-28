Koldo se niega a declarar en la Audiencia Nacional sobre las mascarillas de Canarias tras su primera noche en prisión.

Koldo García este jueves en el Supremo antes de que el juez decretara su ingreso en prisión. Efe

Koldo García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por los contratos de mascarillas adjudicados por Canarias y después de pasar su primera noche en prisión provisional y sin fianza por orden del Tribunal Supremo.

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, también encarcelado, ha llegado a los calabozos de la Audiencia Nacional a las 8:45 horas, conducido por la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real.

Koldo García ha optado por no declarar ante el magistrado, al que ha dicho que no tiene información para responder, tras ser citado a raíz del último informe de la UCO que analiza los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la empresa Soluciones de Gestión, situada en el epicentro de la presunta trama.

Tal y como informa Efe, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha confirmado que él tiene previsto hablar cuando le den la copia de sus teléfonos y los dispositivos que le fueron incautados, aún en poder del Juzgado Central de Instrucción número dos. Además, ha señalado que García está "tranquilo".

El informe sobre el que el juez Moreno pretendía preguntar a Koldo García apunta a que el comisionista Víctor de Aldama, considerado "nexo" corruptor de esta trama, tenía a sueldo al asesor, que a cambio de 10.000 euros al mes influía en su favor en distintas administraciones, incluida la de Canarias, un extremo que este empresario, también investigado, confirmó este jueves al instructor de la causa durante su comparecencia, como publicó EL ESPAÑOL.

Primera noche en prisión

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor han pasado juntos en una misma celda su primera noche en la cárcel Soto del Real, en la que ingresaron ayer por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ante el "extremo" riesgo de fuga por la proximidad del primer juicio por el llamado caso Koldo y las elevadas penas que piden para ellos la Fiscalía y las acusaciones.

El más afectado en estas primeras horas en la cárcel parece ser Ábalos, mientras que Koldo se encontraría "tranquilo", según ha informado a los periodistas su abogada Leticia de la Hoz tras la comparecencia del exasesor en la Audiencia Nacional.

Pese a haber pasado juntos esta primera noche en el módulo de ingresos de la prisión, lo más probable es que hoy ya les asignen celdas separadas, ha indicado la abogada, que ha explicado que sabe que Ábalos está más afectado por su entrada en prisión porque ella misma pudo verle y ha anunciado que esta misma mañana acudirá a visitarle su abogado, Carlos Bautista.

Debido a que Ábalos y Koldo son presos preventivos y primarios -entran por primera vez en una prisión- y están acusados de un delito sin connotaciones violentas, lo previsible es que pasen a un módulo con internos de perfiles similares, como el módulo 13 de internos primerizos, sin antecedentes, con un perfil bajo de conflictividad en el que estuvo Santos Cerdán.

El PP llama a manifestarse

Mientras Koldo estaba en el interior de la Audiencia Nacional, dirigentes del PP han hecho este viernes llamamientos a la ciudadanía, también a los votantes de Vox, a participar en la concentración "sin siglas" convocada para este domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en esRadio, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho en concreto un llamamiento a los votantes de Vox para ir "unidos" a la concentración anunciada este jueves por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para "echar a Pedro Sánchez todos juntos".

"Que unamos nuestra voz", ha pedido el secretario general del PP, que ha afirmado que si la concentración del próximo domingo es un éxito, "será un éxito de la democracia frente a la mafia" y "estaremos haciendo un servicio a nuestro país", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho en una entrevista en Onda Cero que el objetivo de esta manifestación sin siglas es "canalizar" el sentir y la "indignación" ciudadana por los supuestos casos de corrupción que afectan al entorno del presidente.