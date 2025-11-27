Aldama declara ante el juez que se reunió dos veces con Ángel Víctor Torres porque pagar 10.000€ a Koldo "abría puertas"

Aldama también implicó a Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa, quienes supuestamente sabían de la reunión con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas, pese a las sanciones europeas.

La UCO de la Guardia Civil aportó mensajes en los que Torres pedía agilizar pagos a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada epicentro de una supuesta trama de amaño de contratos públicos.

Aldama aseguró que se reunió dos veces en 2020 con Torres para tratar contratos de mascarillas y que los pagos a Koldo "abrían todas las puertas", incluyendo las del Gobierno canario.

El empresario Víctor de Aldama declaró en la Audiencia Nacional que pagó 10.000 euros mensuales a Koldo García para facilitar reuniones y negociaciones sobre la compra de mascarillas con el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional. Y ha asegurado que se reunió dos veces, en el año 2020, con el hoy ministro Ángel Víctor Torres, cuando éste era presidente de Canarias.

En concreto, la primera de ellas fue una cena el 15 de julio y la segunda se produjo al mes siguiente, en agosto. En ambas, según su versión, negociaron la compra de mascarillas por parte del Ejecutivo insular.

Asimismo, Aldama ha indicado que ambas reuniones fueron posibles gracias a los 10.000 euros al mes que estuvo pagando por entonces a Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes. "Abrían todas las puertas. Incluido en el tema de Canarias", ha precisado.

El empresario había sido citado a declarar por el juez Ismael Moreno, instructor del llamado caso Koldo.

El magistrado tomó esta decisión tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que desvela las gestiones que el ahora ministro y entonces presidente de Canarias realizó para la empresa Soluciones de Gestión SL, en favor de la que Aldama intermedió y que es considerada el epicentro de esta supuesta trama de corrupción, dedicada al amaño de contratos públicos a cambio de comisiones.

En los mensajes reseñados por la UCO, Torres garantizaba a Koldo García, mano derecha del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que agilizaría los pagos.

Torres llegó, incluso, a apremiar a altos cargos de su Gobierno autonómico. "Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire", escribió a García.

Tras salir de la Audiencia Nacional, Aldama ha dado unas breves declaraciones a la prensa. Y ha subrayado que el hoy ministro "debería estar preocupado".

Su declaración ha durado poco más de una hora. Ante el juez, también ha señalado que Torres, cuando era presidente de Canarias, estaba "obsesionado" con ser nombrado ministro "a cambio de todos los favores que decía que estaba haciendo".

También ha mencionado al actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al exrresponsable de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Según Aldama, ambos sabían que iban a reunirse con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando ésta, pese a las sanciones de la UE que pesan sobre ella, aterrizó en el Aeropuerto de Barajas.

