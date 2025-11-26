Santos Cerdán presenta un informe pericial al TS que sostiene que los audios de Koldo fueron "manipulados"

Santos Cerdán, a la llegada a su domicilio en Milagro (Navarra), el jueves pasado tras quedar en libertad. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Santos Cerdán ha presentado un informe pericial al Tribunal Supremo que sostiene que los audios intervenidos a Koldo García y que motivaron su imputación están "manipulados". El informe señala que existen firmas de versiones de iOS imposibles para las fechas de los audios, lo que implica una manipulación posterior de los archivos. La defensa de Cerdán cuestiona la autenticidad de las grabaciones y la trazabilidad digital de los archivos, sugiriendo una ruptura en la cadena de custodia. El Tribunal Supremo había descartado previamente cualquier manipulación basándose en el informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que consideró los audios auténticos.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y en libertad desde hace una semana, ha presentado un informe pericial al Tribunal Supremo que sostiene que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor ministerial Koldo García y que motivaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública están "manipulados".

"Al no realizarse el análisis frame a frame, no puede sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas", indica el estudio de 57 páginas que ha hecho llegar la defensa de Cerdán al magistrado instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente.

Los peritos del informe apuntan a "la presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos".

Santos Cerdán, junto a su abogado Jacobo Teijelo, durante su salida de la cárcel de Soto del Real (Madrid). Efe

El Tribunal Supremo descartó que hubiera habido cualquier tipo de manipulación en estas grabaciones que son la pieza clave que fundamentó el informe de la UCO que derivó en el ingreso en prisión provisional de Cerdán, ahora en libertad tras cinco meses encarcelado. A esa conclusión se llegó gracias al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que señaló en otro informe pericial que los audios son auténticos.

Según el informe presentado ahora por la defensa del exsecretario de Organización socialista, "la identificación de rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 constituye una imposibilidad técnica categórica", puesto que "ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación".

"Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad", aseguran en sus conclusiones.

El estudio subraya que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno". El informe cuestiona la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación, al generar, asegura, "una ruptura insubsanable en la cadena de custodia".

Así, determina que no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación.

Al salir de la prisión de Soto del Real el pasado 19 de noviembre, Cerdán defendió que se estaban vertiendo contra él "muchas mentiras", y que "hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hace de los dos informes (de la UCO) sobre mi persona". "Yo confío en que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", confesó a los periodistas.