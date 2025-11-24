Koldo García pide la suspensión de la comparecencia del jueves en el Supremo en la que se debatirá si debe ir a prisión

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo García deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte como medidas cautelares.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de cárcel para Koldo García y 24 años para Ábalos, mientras que la acusación popular pide 30 años para ambos por diversos delitos en el marco del caso mascarillas.

La petición de suspensión se basa en la coincidencia de la citación con otra comparecencia relevante ante la Audiencia Nacional, donde declarará el empresario Víctor de Aldama, considerado clave para la defensa.

La defensa de Koldo García ha pedido al juez del Tribunal al Supremo que suspenda la comparecencia prevista para este jueves, en la que se debatirá la petición del fiscal y del PP de agravar las medidas cautelares que pesan sobre él.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y la acción popular han instado esta comparecencia tras la presentación de los escritos de acusación en la pieza del caso Ábalos referida a los contratos de mascarillas

La defensa de García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, alega que concurre "causa justificada de imposibilidad material derivada de la necesidad de presencia de esta defensa en las¡ declaraciones de los intervinientes señaladas el mismo día y a la misma hora ante el Juzgado Central de Instrucción Nº2 de Madrid, lo que imposibilita la asistencia de esta Letrada simultánea a ambos actos procesales".

En un escrito presentado este lunes, la defensa alega que el pasado día 7 se notificó la citación por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional del empresario Víctor de Aldama en calidad de investigado para el día 27 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, a la misma hora que Koldo García está convocado en el Supremo.

"Esta diligencia requiere la imprescindible asistencia letrada presencial de esta parte, dada la conexidad de los hechos investigados y la relevancia del testimonio de Aldama para la estrategia de defensa Koldo García Izaguirre", alega su abogada.

Añade que la citación del Supremo es posterior (se realizó el 21 de noviembre), por lo que pide que sea suspendida y fijada para otro día

El magistrado instructor del Supremo Leopoldo Puente citó Koldo y Ábalos a declarar el jueves de esta semana tras haberlo solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares.

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo tienen, como medidas cautelares, la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, así como la prohibición de salir de España y se les ha retirado el pasaporte.

El pasado junio, tuvo lugar otra vistilla para ambos en la que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, que pidieron su ingreso en prisión provisional, decidió dejarles en libertad con esas medidas cautelares.

Sin embargo, el magistrado instructor advirtió de que mantenía esa decisión "por el momento", dado que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento, por lo que ahora Anticorrupción le pide que revise esas medidas, una vez están procesados y a las puertas del juicio oral.

En su escrito de calificación, la Fiscalía acusa a Ábalos y a Koldo García de seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada.