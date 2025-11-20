Cerdán se opone a que se le investigue por mentir al Senado: "Sólo en Rusia o Hungría la Policía dicta la verdad judicial"

La querella fue presentada por Hazte Oír, a la que la defensa acusa de promover un litigio abusivo y de actuar con motivaciones políticas en el caso.

La defensa de Cerdán cuestiona la validez de las pruebas policiales y argumenta que sólo una sentencia judicial puede determinar la veracidad de las declaraciones.

El Juzgado de Instrucción 24 de Madrid abrió causa tras detectarse contradicciones entre las respuestas de Cerdán y audios grabados en los que supuestamente participó en el reparto de comisiones ilegales.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, se opone a ser investigado por presunto falso testimonio ante la comisión Koldo del Senado.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se opone a ser investigado por mentir a la llamada comisión Koldo del Senado.

El pasado octubre, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid abrió una causa judicial tras constatar que el expolítico había "faltado sustancialmente a la verdad" en las respuestas que dio en la Cámara Alta.

En concreto, Cerdán contestó que no había contactado, entre 2021 y 2023, con Koldo García, el principal asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes.

Ahora bien, entre la documentación del llamado caso Koldo, figuran unos audios, grabados en secreto por García, en los que se oye a Cerdán y al asesor repartirse supuestas comisiones ilegales, derivadas, al parecer, del amaño de contratos públicos.

Las transcripciones de aquellos audios figuran en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ejerce las labores de policía judicial en la rama del caso Koldo, instruida por el Tribunal Supremo, en la que están siendo investigados el exministro, su antiguo asesor y el ex número tres del PSOE.

Por todo ello, la asociación Hazte Oír presentó una querella contra Santos Cerdán y el Juzgado de Instrucción 24 abrió una causa por falso testimonio.

Ahora, EL ESPAÑOL ha tenido acceso en primicia al recurso presentado el pasado 13 de noviembre por la defensa del dirigente, que llegó a ser mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE. En él, se opone a ser investigado en esta causa.

Su abogado, Jacobo Teijelo, señala que el delito de falso testimonio "requiere que la falsedad de lo declarado sea un dato objetivo" y contrastado.

Y recuerda que, por el momento, no se ha dictado "sentencia o resolución judicial firme que haya declarado una verdad judicial o forense, con la que comparar las manifestaciones" de Cerdán.

En su querella, Hazte Oír hizo alusión al informe de la UCO que recoge la transcripción de los audios grabados con Koldo y en los que se escucha a Cerdán; grabaciones cuya veracidad la defensa del expolítico ha puesto en duda ante el Tribunal Supremo.

Es por eso que, en su recurso, Teijelo alega: "En otras palabras, quizás sólo en Estados totalitarios o iliberales, como la Hungría de Orbán o la Rusia de Putin, e, incluso, durante la feroz dictadura local es la Policía la que determina la verdad judicial".

"Las manifestaciones policiales de los guardias [civiles] que elaboran el oficio al que se aferra la querellante no son 'la verdad' hasta que una sentencia lo declare así. Por tanto, no hay mentira con la que contrastar", defiende el abogado.

No obstante, la juez que abrió el procedimiento por falso testimonio fue tajante, pese a que la Fiscalía, en línea con Cerdán, también se opuso.

La magistrada, en la resolución que inició esta causa, señaló: "Las preguntas [de los senadores] eran claras. Las respuestas del querellado también fueron claras".

¿Cuáles fueron las preguntas? Las siguientes: "¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?", "¿Tenía conocimiento de que Koldo García ejerciera funciones de intermediario o [de que tuviera] fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?", "¿Dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?", "¿Tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?".

¿Y cuáles fueron las "claras" respuestas de Cerdán en la comisión del Senado? Como recordó la juez al iniciar este procedimiento: "Un 'no', a todas las preguntas".

Asimismo, el recurso firmado por Teijelo acusa a Hazte Oír de haber emprendido contra su cliente un "litigio abusivo, cuyo objeto es silenciar a los críticos".

El documento recuerda que el llamado caso Koldo que ahora instruye el Supremo, en el que está investigado Cerdán, tiene su origen en una denuncia del PP de Madrid, presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.

Por ello, el abogado de Cerdán desliza que la querella de Hazte Oír contra el dirigente, por mentir en el Senado, respondería a una supuesta "frustración" de la organización civil, que habría tratado de no "perder cuota en el mercado de las querellas por acusación popular contra activistas".

Finalmente, Teijelo carga contra Hazte Oír, a la que acusa de "hacer honor a su propio nombre" para lograr, "mediante el ruido, ruido procesal", una investigación contra Santos Cerdán con base en una querella "con notorio cariz totalitario".