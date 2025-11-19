Citas en Ferraz, pagos a la hermana y el cuñado, mensajes cifrados: el 'modus operandi' de Santos Cerdán y Antxon Alonso

Las empresas involucradas, como Servinabar y Acciona, pactaron comisiones del 2% sobre el valor de adjudicaciones públicas, incluyendo la reforma del Puente del Centenario de Sevilla.

Familiares directos de Cerdán, incluyendo su esposa, hermana y cuñado, fueron contratados por empresas vinculadas a la trama y recibieron pagos bajo sospecha.

El informe de la UCO revela reuniones secretas, uso de aplicaciones cifradas y estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre el político y el empresario.

La Guardia Civil investiga a Santos Cerdán y Antxon Alonso por supuestamente cobrar comisiones ilegales a cambio de amañar contratos públicos, actuando Cerdán como intermediario entre Acciona y la Administración.

Citas secretas, estrictas medidas de seguridad, enchufes de familiares en ciertas empresas... El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la llamada trama Cerdán desvela cómo se concertaron Santos Cerdán y Antxon Alonso para, supuestamente, cobrar comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.

Cerdán, actualmente en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, fue secretario de Organización del PSOE hasta el pasado mes de junio.

Alonso, amigo muy cercano del político, es el dueño de Servinabar 2000 SL. Esta pequeña constructora navarra firmó varios acuerdos con la enorme compañía Acciona, a la que cobró en torno al 2% del valor de varias adjudicaciones que recibió.

Y la UCO sitúa a Cerdán como el "intermediario" entre esta última empresa y la Administración Pública, que le concedió contratos millonarios, de los que, en efecto, Servinabar se llevaba una parte.

Mientras Cerdán era secretario de Organización del PSOE, abrió las puertas de la sede nacional del partido a su amigo Antxon.

En dicho edificio, ubicado en la madrileña calle de Ferraz, se celebró una reunión entre el constructor, el político y Justo Vicente Pellegrini. Este último era, hasta el pasado julio, CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África.

De hecho, Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo que investiga a Cerdán y a Alonso, ya ha citado a declarar a Pellegrini por estos hechos.

Aquellas citas en Ferraz aparecen anotadas en la agenda del móvil de Antxon, ya analizada por la UCO. También constan conversaciones entre el constructor y el político sobre dichas reuniones.

El 2 de junio de 2021, el dueño de Servinabar le comunicó a Santos Cerdán que se dirigía "en taxi a Ferraz". "Ok. Estoy", le respondía el entonces número tres del partido.

Los calendarios y agendas confiscadas por la Guardia Civil también reflejan anotaciones como "Cena Santi/Justo" (28 de septiembre de 2020) o "Café con Justo/Santi 19:00" (5 de mayo de 2021).

El político y el constructor adoptaban estrictas medidas de seguridad en sus comunicaciones. Llegaron a usar la aplicación Threema para evitar ser rastreados y garantizarse privacidad y anonimato.

Threema es una app de mensajería cifrada que permite conversar sin utilizar un número de teléfono o correo electrónico identificable, lo que dificulta la trazabilidad de los mensajes.​

Además de emplear esta aplicación, la UCO resalta que Cerdán y Alonso solían apagar sus teléfonos móviles durante reuniones presenciales.

El rastro del dinero conduce a los familiares más cercanos de Cerdán. La esposa del político, Francisca Muñoz, conocida como Paqui, fue contratada en 2018 en Noran, una cooperativa ligada al dueño de Servinabar.

Y no es el único pariente del político cuyo contrato está bajo sospecha. El cuñado de Cerdán y hermano de Paqui, Antonio Muñoz, se integró en la plantilla de la pequeña constructora navarra. Estuvo en nómina entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020.

En agosto de 2020, Servinabar firmó uno de sus habituales acuerdos con Acciona, a través de los cuales se llevaba un 2% del valor total de las obras supuestamente amañadas. En aquella ocasión, el pacto aludía a la obra de reforma y ampliación del Puente del Centenario de Sevilla, que todavía se ejecuta y que se valoró en 85 millones de euros.

Y en marzo de 2020, ambas compañías formalizaron el traslado de Antonio Muñoz a Acciona. Fue el único trabajador de Servinabar que se incorporó a la gran constructora cuando se produjo a la adjudicación —un contrato de emergencia— a Acciona de la reforma del puente.

"Gastar y gastar"

El informe de la UCO también menciona gastos efectuados por el entorno de Cerdán, pero sufragados​ a través de tarjetas bancarias a nombre de Antxon Alonso.

De hecho, los agentes transcriben las quejas de éste debido al dispendio de Paqui en unos grandes almacenes. "​La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes, fin de semana sí y otro también. Todos, de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Encima, no son nada discretos".

María Belén Cerdán, hermana del dirigente, también estuvo a nómina de Servinabar y cobró más de 22.000 euros entre febrero y junio de 2020. Es decir, más de 3.700 euros brutos por mes.

No obstante, según la UCO, después de esas fechas siguió recibiendo dinero "procedente de la sociedad navarra", pero canalizado a través de la cooperativa Erkolan, fundada por Antxon Alonso. Entre mayo de 2020 y 2025, Servinabar inyectó 367.290 euros en dicha entidad, en la que María Belén Cerdán estuvo contratada.