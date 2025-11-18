Servinabar contrató a la mujer de Cerdán y pagó el ático donde vivía mientras era secretario de Organización del PSOE

Durante los registros, la Guardia Civil halló un contrato que otorgaba a Santos Cerdán el 45% de Servinabar, aunque nunca llegó a formalizarse legalmente.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detalla en un nuevo informe que la constructora de Antxon Alonso pagó 44.645,26 euros en concepto de alquiler por el ático situado en la calle Hilarión Eslava de Madrid.

En este inmueble residió Cerdán y su familia desde junio de 2018 hasta julio de 2025, cuando el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez entró en prisión provisional.

La constructora Servinabar recibió más de 100 millones de euros en adjudicaciones por el Gobierno de Navarra, incluyendo la obra de los túneles de Belate por 76 millones.

La Guardia Civil también ha descubierto que Servinabar contrató a Francisca Muñoz, 'Paqui', entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2018 a través de la cooperativa Noran. La mujer de Cerdán percibió una nómina de 1.900 euros netos al mes, según los documentos aportados por los investigadores.

Muñoz formó parte de la cooperativa Noran, la cual fundó el constructor Antxon Alonso con Koldo García. La esposa del exnúmero tres del PSOE se hizo con el 25% de las participaciones, desembolsando 600 euros en 2018.

Durante el registro en el domicilio de Antxon Alonso y la sede social de Servinabar, la UCO encontró un contrato por el que Santos Cerdán se hizo con el 45% de la constructora. Sin embargo, nunca se elevó a público.

