Leire y Dolset declaran que el PSOE no se interesó por el audio de las saunas hasta la "reflexión" de Sánchez por el 'caso Begoña'

Ante el juez que le investiga, Javier Pérez Dolset admitió este lunes que entregó al PSOE audios en los que se mencionan las saunas que poseía el suegro de Pedro Sánchez.

El empresario, además, subrayó que el partido no se interesó por estos archivos hasta abril de 2024. Es decir, hasta que el presidente del Gobierno no tomó la decisión de someterse a un "periodo de reflexión" de cinco días en respuesta a la apertura de una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez.

Una vez expiró ese plazo, el PSOE se presentó, tanto en los medios como en los tribunales, como víctima de un supuesto complot parapolicial, de una presunta guerra sucia que pretendía perjudicar a Sánchez y a su entorno.

De hecho, el partido aportó a la Audiencia Nacional, sin mucho éxito, uno de esos audios para tratar de apuntalar dicha tesis.

Fechado en 2014 y grabado por el excomisario José Manuel Villarejo, recoge una conversación en la que éste aludía a las saunas que gestionó Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez.

Este lunes, ante el magistrado Arturo Zamarriego, Dolset relató que en abril de 2024 acudió a la sede nacional del Partido Socialista, ubicada en la madrileña calle de Ferraz. Y que lo hizo acompañado de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, también investigada ahora por dicho juez.

Ambos declararon en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Y coincidieron en narrar que, en abril de 2024, se celebraron en dicha sede dos reuniones, en las que se abordó el mencionado asunto de las saunas.

Entre otras personas, estuvieron presentes Santos Cerdán, el entonces número tres del PSOE, y Antonio Hernando, quien era director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y hoy es secretario de Estado de Telecomunicaciones.

En concreto, Dolset señaló que acudió a Ferraz dos días consecutivos. En cada ocasión, estuvo unos 40 minutos dentro del edificio. "En una planta de arriba, en una sala", precisó.

Javier Pérez Dolset, este lunes, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. Europa Press

"Al señor Santos Cerdán le conocí el mismo día que Leire", señaló este lunes en el Juzgado el empresario. La conocida como fontanera del PSOE, durante su interrogatorio, confirmó este extremo y señaló que la primera vez que se reunió con el exsecretario de Organización del partido fue en abril de 2024, cuando se abrió el caso Begoña. Nunca antes.

Pérez Dolset, quien se siente víctima de un complot orquestado por Villarejo, subrayó en su declaración judicial que anteriormente ya había intentado hacer llegar aquellos audios al PSOE. Y nadie le había atendido.

El 'caso Leire'

En el llamado caso Leire, el juez Zamarriego investiga a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El magistrado analiza los tejemanejes de la mujer, militante socialista hasta hace tan sólo unos meses, para tratar de conseguir información contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Para ello, Díez se reunió con, al menos, un comandante de la Benemérita, un fiscal exmiembro de Anticorrupción y varios empresarios investigados por la Audiencia Nacional.

La UCO, precisamente, es la encargada de las pesquisas del caso en el que está investigada Begoña Gómez. También, de la causa judicial por la que, actualmente, está en prisión Santos Cerdán, a petición de, en efecto, Anticorrupción.

Durante su declaración, Leire Díez precisó que se reunió con Santos Cerdán una vez analizó la documentación del caso Villarejo y entendió que el PSOE también pudo ser "una víctima" del excomisario.

"Se quería dar esa información [al partido]", señaló este lunes la mujer, acerca del motivo del encuentro.

Leire Díez y Pérez Dolset también se reunieron en mayo de 2025 con Ignacio Stampa, quien, hasta 2020, pertenecía a Anticorrupción y, como fiscal de ese departamento, se encargó del caso Villarejo.

En aquella charla, el empresario mencionó los negocios que gestionó el padre de Begoña Gómez, fallecido en junio de 2024.

"Le llenan su casa y las saunas de micrófonos", expresó Pérez Dolset, acerca de una presunta operación ilegal contra Sánchez cuando éste se convirtió en secretario general del PSOE.

Villarejo y las saunas

Desde principios de 2024 —coincidente con el inicio del caso Begoña—, el PSOE ha tratado de vincular cualquier alusión a las saunas de Sabiniano Gómez con un supuesto complot contra Sánchez y su familia orquestado por la Policía patriótica.

Con este nombre, el PSOE y otros partidos, como Podemos, definen a un grupo de policías, en el que incluyen a Villarejo, a los que acusan de tratar de boicotear a las formaciones progresistas y de beneficiar al PP.

Como parte de su estrategia, el Partido Socialista aportó a la Audiencia Nacional el audio en el que Villarejo menciona las saunas de Sabiniano Gómez mientras conversa con Francisco Martínez, quien era secretario de Estado de Seguridad en 2014.

El audio de Villarejo sobre la reunión de Pedro Sánchez con la ‘Policía patriótica’.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de ese archivo sonoro que el PSOE omitió en sus denuncias. ¿Cuál? Aquel en el que el excomisario menciona que Pedro Sánchez tomó café con miembros de esa misma Policía patriótica, ya que su suegro había comido antes con ellos.

De hecho, como informó este diario, el juez del caso Villarejo tumbó la tesis del complot. En respuesta al PSOE, en una resolución judicial, el magistrado Manuel García-Castellón corroboró "los vínculos" entre Enrique García Castaño, otro miembro de este grupo de policías, "con el suegro del presidente del Gobierno".

Por otro lado, el pasado septiembre, en una entrevista en televisión, Leire Díez admitió que, en 2017, Antonio Hernando y el hoy ministro Óscar López, adscritos entonces a una candidatura rival a la de Sánchez, también trataron de hacerse con información sobre "las saunas del suegro de Pedro Sánchez" para utilizarla contra él.