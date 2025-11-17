Un directivo de Google narra al juez que la asesora de Begoña fue a reuniones sobre la cátedra: "Se presentó como del equipo"

Un directivo de Google ha narrado ante el juez que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, asistió a varias reuniones sobre la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así se ha pronunciado este domingo, ante el magistrado Juan Carlos Peinado, Miguel Escassi, responsable de Relaciones Institucionales de la empresa tecnológica.

De hecho, este directivo, en su declaración como testigo, obligado a decir la verdad, ha manifestado que Cristina Álvarez, con quien coincidió "en un par o tres de reuniones, se presentó como una persona del equipo de trabajo del proyecto".

Google invirtió un total de 110.000 euros en un software desarrollado para la cátedra que co-dirigió Gómez hasta 2024.

Peinado investiga, entre otros extremos, si la mujer de Pedro Sánchez se apropió indebidamente de esta herramienta tecnológica. También, si se malversaron fondos públicos con la contratación de Cristina Álvarez, quien realizó gestiones en favor de dicha cátedra.

Llegó, incluso, a intervenir en la administración de sus finanzas y en la relación con los patrocinadores de la misma.

"Coincidimos en dos o tres reuniones en el marco del proyecto de software", ha admitido Escassi sobre su relación con Cristina Álvarez, tal y como relatan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en su interrogatorio.

"Se presentó como una persona del equipo de trabajo del proyecto. Mi interlocución era habitualmente con Begoña [Gómez]", ha precisado el directivo de Google, quien ha acudido a los Juzgados acompañado de una abogada.

"¿Como qué se la presentaron, con qué concepto?", le ha preguntado Javier María Pérez Roldán, abogado de Hazte Oír, organización que lidera la acusación popular.

"Nosotros entendimos que era una persona de apoyo en el proyecto tecnológico. Entendimos que era una de las personas de la Complutense y la cátedra", ha señalado el testigo.

Este domingo —fecha a la que Peinado decidió trasladar los interrogatorios para evitar coincidencias con otros procedimientos en las agendas de los abogados—, también ha declarado como testigo, de nuevo, Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM.

Éste ha reconocido haber comido en Moncloa con Begoña Gómez y Cristina Álvarez, aunque ha precisado que se trató de un encuentro de naturaleza "no laboral".

Ha señalado, a preguntas del letrado de Hazte Oír, que también comió con la esposa de Pedro Sánchez en otra ocasión, fuera de la sede de la Presidencia del Gobierno. "Pagó ella [Begoña Gómez], con su tarjeta", ha señalado Doadrio.

También ha confirmado que se telefoneó con la asistente dos veces antes de que se firmase el convenio que dio origen a la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva.

Doadrio, este domingo, en los Juzgados. Alejandro Ernesto

Asimismo, el exvicerrector ha indicado que Indra, Telefónica y Google eran los patrocinadores "importantes" de la Cátedra Extraordinaria. "Los otros, era por estar ahí...", ha indicado, sobre el resto de entidades que, de una forma u otra, apoyaron este proyecto académico.

Por otro lado, Escassi también ha confirmado que, "en alguna ocasión", acudió al Palacio de la Moncloa, aunque ha matizado que lo hizo "en el marco del desempeño de funciones de director de Relaciones Institucionales de Google en España".

El directivo, tal y como ha reconocido, fue militante del PSOE hasta 2018 y asesor en materia de Transformación Digital para la entonces ministra Nadia Calviño.