Visto para sentencia. Este jueves terminó el juicio en el que Álvaro García Ortiz, máximo responsable de la Fiscalía española, se ha sentado en el banquillo de los acusados por, supuestamente, filtrar a la prensa el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
Durante seis sesiones, a lo largo de dos semanas, el Tribunal Supremo ha sido testigo de una imagen inédita: la de un fiscal en el ejercicio de su cargo siendo juzgado.
El fiscal negó haber facilitado a la prensa —ni a nadie ajeno a la Fiscalía de la que es máximo responsable— el mencionado e-mail.