Vídeo | El juez afea al exgerente del PSOE su laxitud con los pagos en efectivo: "No había un control que evitara el blanqueo"

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, declaró como testigo en el Tribunal Supremo el pasado 29 de octubre.

El juez Leopoldo Puente, encargado de investigar el llamado caso Ábalos, le preguntó de manera muy insistente por los controles que el partido aplicaba sobre los pagos en efectivo a sus altos cargos y trabajadores.

Todo ello, para acabar constatando la ausencia palmaria de los mismos, lo que llevó al magistrado a advertir a Moreno de que, de esta forma, se podría haber favorecido el blanqueo.

La declaración del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, ante el Supremo. Pablo Danubio

Moreno, que fue gerente entre 2017 y 2021, trató infructuosamente de justificar esta manera de proceder. Pero Puente le advirtió que si la gerencia del PSOE no corroboraba la veracidad de los gastos efectuados por sus altos cargos —gastos que éstos pretendían que el partido les reintegrase— podría estar favoreciendo el lavado de "dinero ilícito".

"No me dirá usted que eso es un sistema de control: que yo ponga en una instancia 'Comida del 17 de marzo' y que presente un ticket del 17 de marzo... Hombre. Si no, sería un poco chusco", reprochó el juez.

Moreno también admitió que no tuvo nunca forma de saber que las personas que recibían el ingreso por parte del PSOE eran las que habían efectuado el gasto. Especialmente, debido a que existían reintegros que se abonaban en conjunto, a un departamento del partido, como era el caso de la Secretaría de Organización, liderada hasta 2021 por José Luis Ábalos.

