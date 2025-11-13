["El borrado del móvil se hizo para que no tuviéramos certeza técnica": el momento clave de la declaración del jefe de la UCO]
El fiscal general baja del estrado pero alega que Ayuso hizo un "uso político" del caso para no contestar a ningún acusador
El fiscal general baja del estrado pero alega que Ayuso hizo un "uso político" del caso para no contestar a ningún acusador
Álvaro García Ortiz reprochó ayer a la acusación particular que ejerce contra él el empresario Alberto González Amador haber tenido una "actuación desleal con el tribunal" desde que presentó la querella que ha desembocado en el primer juicio contra un fiscal general por un presunto delito cometido en el ejercicio de su cargo.
Lo hizo nada más comenzar su declaración como acusado ante la Sala Penal del Supremo, que debe decidir si es culpable o no de haber filtrado a la prensa datos tributarios de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El empresario está encausado por dos delitos contra Hacienda y por falsedad documental tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía.
Si González Amador acusó la pasada semana al fiscal general de haberle "destrozado públicamente", ayer el aludido le dio la réplica: el acusador particular, "lejos de contribuir a descubrir la verdad con hechos ciertos y necesarios", ha reconducido el proceso de una forma "alejada de la buena fe", dijo.
El juicio afronta su última sesión con los informes finales de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedará previsiblemente listo para sentencia este jueves en el Tribunal Supremo con los informes finales de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa, en los que confrontarán sus distintas tesis. Será la sexta y última sesión del juicio que se ha celebrado en la Sala de lo Penal en sesiones de mañana y tarde.
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha comunicado a las partes que cada acusación dispondrá de entre 30 y 45 minutos para exponer su informe, al igual que la Fiscalía, en tanto que la defensa de García Ortiz, en manos de la Abogacía del Estado, podrá utilizar el tiempo que estime necesario.
El juez ha animado a las acusaciones a ponerse de acuerdo para que la acusación particular, ejercida por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda disponer de más tiempo.
Además de González Amador, hay otras seis acusaciones populares en el proceso: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oir, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).