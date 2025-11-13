El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedará previsiblemente listo para sentencia este jueves en el Tribunal Supremo con los informes finales de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa, en los que confrontarán sus distintas tesis. Será la sexta y última sesión del juicio que se ha celebrado en la Sala de lo Penal en sesiones de mañana y tarde.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha comunicado a las partes que cada acusación dispondrá de entre 30 y 45 minutos para exponer su informe, al igual que la Fiscalía, en tanto que la defensa de García Ortiz, en manos de la Abogacía del Estado, podrá utilizar el tiempo que estime necesario.

El juez ha animado a las acusaciones a ponerse de acuerdo para que la acusación particular, ejercida por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda disponer de más tiempo.

Además de González Amador, hay otras seis acusaciones populares en el proceso: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oir, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).