El acceso de centenares de personas a los documentos
El abogado del Estado afirma que, tras el visado de la denuncia redactada por el fiscal Julián Salto contra el empresario González Amador, que se produjo por la fiscal jefe de Madrid el 20 de febrero de 2024, tuvieron acceso a los documentos inicialmente filtrados a eldiario.es 524 fiscales dados de alta en el sistema informático Fortuny y 176 fiscales dados de alta en el sistema Safi.
"Todo esto está documentado gracias a la Abogacía del Estado", dice, "porque existió una voluntad de no investigar estos extremos por parte del magistrado instructor".
La defensa de García Ortiz insiste en la nulidad de los registros de la UCO
La defensa insiste en la nulidad de los registros en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid. Ocio afirma que, tras la comparecencia de los agentes de la UCO ayer, "hemos sabido con certeza" que "incumplieron el mandato judicial" de clonar la información de los dispositivos electrónicos de García Ortiz y Pilar Rodríguez solo a partir del 8 de marzo de 2024 y hasta la fecha del registro, que se produjo el 30 de octubre de ese año.
Los agentes admitieron ayer que los dispositivos fueron copiados íntegramente, lo que, para la defensa, vulnera la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La defensa del fiscal general denuncia un "juicio paralelo" contra García Ortiz
La defensa del fiscal general comienza su alegato final denunciando un "juicio paralelo" contra García Ortiz.
El abogado del Estado Ignacio Ocio acaba de comenzar el informe final de la defensa. Lo ha hecho aludiendo a las "dificultades que hemos encontrado en este procedimiento, marcado por un contexto mediático excepcional, que ha desbordado el debate jurídico".
" que ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia del fiscal general", ha asegurado.
Se reanuda la sesión
El tribunal reanuda el juicio contra el fiscal general del Estado. Ahora le toca a la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, exponer sus conclusiones.
A las 16 horas se reanuda la última sesión del juicio al fiscal general
El juicio a García Ortiz se encamina hacia su final. A las 16:00 será el último turno para la defensa del fiscal general.
La teniente fiscal del Supremo recela de la UCO
Sánchez Conde ha sostenido que el borrado del móvil por el fiscal general “aparte de legítimo, no ha tenido consecuencia alguna en esta causa” ya que, según ella, “la filtración del correo de 2 de febrero jamás se produce por medios electrónicos, por lo que el hecho de que se hubiera conservado la información de los dispositivos no hubiera permitido que se averiguara el delito”.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha manifestado que la Fiscalía está “muy preocupada por el uso de la información que se ha obtenido en los registros”.
Ha mencionado, en particular, al que se llevó a cabo en el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, con el clonado del móvil y el ordenador de Pilar Rodríguez. De esa información se hicieron dos copias “una de las cuales está en poder de la UCO”. “Pido a la Sala la devolución de esa copia a la Fiscalía o su destrucción”, ha finalizado.
Los periodistas, clave para la Fiscalía en la exculpación de García Ortiz
La Fiscalía basa la exculpación de García Ortiz en el testimonio de los periodistas. María Ángeles Sánchez Conde acaba de terminar su informe de conclusiones finales. La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha hecho valer, a favor del fiscal general, el testimonio de los periodistas de La Sexta y de El País.
Respecto a los primeros, ha afirmado que los mensajes que intercambiaron en un chat interno en la noche del 13 de marzo de 2024 ponen de manifiesto que “sabían que existían dos correos [el del 2 de febrero y el del 12 de marzo], que tenían a la vista los dos correos y que ello fue minutos antes de que el correo de 2 de febrero de 2024 llegara al fiscal general”. Se refiere al ‘email’ en el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, reconoce que su cliente “ciertamente” ha cometido dos delitos tributarios.
En realidad, el chat de los periodistas de La Sexta no alude a la existencia de correos entre Neira y Salto ni cita el contenido textual del fechado el 2 de febrero, que se difunde por la Cadena Ser a las 23:25 horas del 13 de marzo de 2024.
La fiscal también ha subrayado que los periodistas de El País “sabían de la propuesta de conformidad con mucha antelación a que el hecho fuera desvelado por la Cadena Ser”.
“En el momento en que el fiscal general está recibiendo el ‘mail’ de 2 de febrero, José Manuel Romero está pidiendo al compañero que habla con Miguel Ángel Rodríguez [el jefe de gabinete de Díaz Ayuso] que le pregunte si González Amador había reconocido los delitos”.
También ha destacado que Romero “siempre ha situado su fuente en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid”.
“Aun en la hipótesis de que el fiscal general hubiera hecho llegar a la prensa el ‘mail’ del 2 de febrero, esto era impune puesto que la noticia era conocida por muchos medios”, ha manifestado.
Sánchez Conde también ha restado relevancia incriminatoria al testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de la que ha subrayado que admitio que en la mañana del 14 de marzo de 2024 no había leido la nota de prensa a la que, sin embargo, afirma haberse opuesto por su contenido, porque incluía la mención al correo de 2 de febrero.
-
El letrado de APIF dice que el caso del novio de Ayuso fue utilizado para "compensar informativamente asuntos como la amnistía o Kodo"
El letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, ha sostenido que el caso de la pareja de Diaz Ayuso fue utilizado para "compensar informativamente asuntos que había en ese momento como la amnistía, Koldo o Begoña Gómez".
A su juicio, el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos sí habló con García Ortiz el 13 de marzo de 2024 poco antes de publicar el 'mail' del abogado Neira al fiscal admitiendo el fraude tributario. En este momento es cuando se estaría tratando de compensar de manera informativa con el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
También ha elogiado a Almudena Lastra, que "se ha jugado su futuro profesional -porque no va a ser renovada en el cargo- por decir la verdad ante un tribunal de justicia".
-
Manos Limpias pide que García Ortiz sea condenado: "Actuó para perjudicar a un adversario político"
Manos Limpias, que ejerce la acusación popular contra Álvaro García Ortiz, ha pedido que el fiscal general sea condenado por la filtración del correo electrónico del abogado del novio de Ayuso.
"Era él el custodio del documento, la autoridad responsable para su custodia. En esa posición decidió él, el acusado, ponerse", ha señalado Víctor Soriano, abogado de Manos Limpias en esta causa.
"Se ha difundido la información que ese documento [el correo] contiene, con la finalidad unívoca de que esa difusión fuese pública", ha indicado el letrado durante su turno de informe final, en la última sesión del juicio.
"No hay, ante el cúmulo de indicios plurales y relacionados, una alternativa a esta única explicación razonable", ha incidido Soriano sobre la "ausencia", a su modo de ver, de una tesis de descargo en favor del fiscal general.
"No se nos ha propuesto ninguna posibilidad racional alternativa. Y se ha eliminado todo rastro de prueba de descargo que pudiera existir: el acusado ha borrado sus móviles, sus dispositivos electrónicos... Sin ninguna razón amparada por la lógica, aunque se haya revestido con una pretendida garantía de los derechos de terceros", ha criticado el letrado.
"Eso sólo ha surgido en la mente del acusado y en la de ningún otro alto cargo más. Se nos habla de protocolos y normas que no existen... (...) Un borrado coincide con el día en el que se convierte en investigado...", ha zanjado el letrado, que solicita tres años de prisión para el fiscal general del Estado, al apreciar una atenuante que debe beneficiarle: la filtración a la prensa, ahora, de datos privados de García Ortiz durante la investigación en su contra.
"Resulta irrelevante [para el delito de infidelidad en la custodia de documentos, petición subsidiaria de Manos Limpias] que otras personas tuvieran el correo antes que el acusado", ha señalado.
"Y es sorprendente, cuando menos, que periodistas poco afines [a González Amador] se esperen a que el acusado dispusiera del correo para publicarlo", ha señalado Soriano acerca de las testificales de varios informadores, que han declarado ya en el juicio.
"Para perjudicar a un adversario político, (...) [García Ortiz] ha actuado contra el interés público y la imagen que la ciudadanía tiene del Poder Judicial y, por tanto, del Estado de derecho. (...) Por su cargo (...), no es equivalente a que un concejal filtre una multa de tráfico.", ha concluido el letrado de Manos Limpias.
"[Al fiscal general] se le debe presuponer una actuación impoluta. Y su actuación está más que lejos de ser impoluta", ha señalado.
Una acusación popular pide que García Ortiz sea condenado por prevaricación y revelación de secretos: "No es sostenible que sean casuales los borrados de su teléfono"
La Fundación Foro Libertad y Alternativa (FLyA), que ejerce la acusación popular contra Álvaro García Ortiz, ha defendido que el fiscal general del Estado debe ser condenado por prevaricación y revelación de secretos.
García Ortiz se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por la filtración a la prensa de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid) admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
El 14 de marzo de 2024, la Fiscalía emitió una nota de prensa para desmentir las noticias que aseguraban que era el Ministerio Público el que había ofrecido un pacto a González Amador.
Este jueves, el abogado de FLyA, Fernando García Capelo, también ha criticado la emisión de este difundido: "Todo lo que nos venga a decir que todos esos datos se conocían es absolutamente intrascendente".
"¿Por qué se mete en la nota el reconocimiento [por parte del letrado de González Amador] de los dos delitos?", ha criticado la acusación popular.
El letrado de Foro Libertad y Alternativa, en su turno de informe final, ha repasado la "permanente sincronía" entre las horas a las que García Ortiz se hizo con el citado correo y las horas de la elaboración de la nota con las publicaciones en prensa al respecto.
"Sólo es posible si hay una dinámica de filtración", ha señalado el abogado, que ha recalcado en la "inusitada" y "absoluta urgencia" del máximo responsable de la Fiscalía para hacerse, durante la noche del 13 de marzo de 2024, con los correos que permitiesen la elaboración de la nota de prensa que desmintiera las noticias falsas.
"Se quería que esa información ya estuviera por la noche en los medios de comunicación. Eso generaría un efecto informativo que justificaría la publicación de la nota.
El letrado de FLyA también ha señalado que "no es sostenible" que sea "casual" que los borrados "selectivos" del teléfono y del e-mail de García Ortiz coincidan con determinados hitos de la investigación en su contra.
"No aporta, más allá de su palabra, ninguna prueba de que realizara estos borrados de forma sistemática", ha indicado García Capelo.
"Con la nota, la Fiscalía hizo un juicio paralelo", según el abogado del ICAM
El letrado del Colegio de la Abogacía de Madrid ha justificado su presencia en el proceso como acusación popular: "La posición del Colegio hubiera sido la misma si en vez del ser 'el novio de' hubiera sido 'la esposa de'", ha dicho. Ignacio de Luis se ha centrado en la nota oficial difundida el 14 de marzo y ha dicho que "el problema es que, con ella, la propia Fiscalía desciende al juicio paralelo".
-
"Que el reconocimiento del delito esté en los medios no elimina el deber de sigilo del Ministerio Fiscal"
Tras una hora y veinte minutos, el abogado del empresario Alberto González Amador ha terminado su última intervención en la vista contra el fiscal general del Estado. Lo ha hecho con un examen de tipicidad penal de los hechos que no deja resquicios: a su juicio, es delictiva tanto la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 (en el que el letrado Neira admite que la pareja de Ayuso "ciertamente ha cometido dos delitos contra la Hacienda Pública") como la nota de prensa de la Fiscalía.
Y ambas cosas son una delictiva revelación de secretos tanto en combinadas (la filtración de los correos seguida de la nota de prensa) como el comunicado oficial de la Fiscalía aisladamente considerado. Esto significaría que, aunque García Ortiz fuera absuelto de la filtración de los correos, podría ser condenado por la nota, según la tesis de la acusación particular.
Lo ha argumentado diciendo que "la voluntad del relato que pretendía la Fiscalía está en el punto 2 de la nota [en el que se comunica que el letrado de González Amador ha reconocido los delitos fiscales] y ese punto es indiscutiblemente innecesario para neutralizar el supuesto bulo del que partiría todo".
La inclusión del reconocimiento del delito en la nota de prensa "jamás podría estar justificada por ningún fin expresado por el acusado", ha añadido. "Decir que no se propuso el acuerdo de conformidad no requiere decir que el letrado de González Amador ha reconocido el delito. Jamás respondería a los términos habilitantes del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para transmitir información a la sociedad y siempre supondría, aunque ya lo hubiera publicado la Cadena Ser, una realidad distinta: que el Ministerio Fiscal, como parte del proceso de conformidad, manifiesta de boca institucional la posición de la otra parte".
Según ha dicho Rodríguez Ramos, en el punto 2 de la nota de prensa que la Fiscalía emitió el 14 de marzo de 2024 "el reconocimiento del delito por el investigado queda sellado institucionalmente", lo cual sería una "infracción cualificada del deber de reserva".
"Los medios que utilizan los políticos para la revelación no valen para el Ministerio Fiscal. Que esté en los medios no elimina el deber de sigilo del Ministerio Fiscal, lo que probablemente fue el error de diseño del acusado".
"Pero, además, filtró el mail a la Ser como método para activar su relato institucional de culpabilidad de la pareja de Ayuso y eludir su responsabilidad", ha concluido.
-
El testimonio de los periodistas no sirve para exculpar al fiscal general, según la acusación particular
Rodríguez Ramos ha afirmado que el testimonio de los periodistas que han declarado ante la Sala durante este juicio no es útil para exculpar al fiscal general por la filtración del correo de 2 de febrero y por la nota, que también fue filtrada a El País. Y ello porque "no existe un solo elemento objeto distinto de la afirmación del periodista que soporte lo que dice".
"Bastaría con que un periodista afirme que el acusado no ha sido [el responsable de la filtración] para dejar impune cualquier revelación. Así de sencillo, la penicilina".
-
La acusación particular dice que la filtración de la Fiscalía permitió al Gobierno "construir el relato político de delincuente confeso"
El acusador particular ha enfatizado el "alineamiento" de la Fiscalía con la política comunicativa del Gobierno "para construir el relato político de delincuente confeso". A su juicio, desde Moncloa (Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallés) "impulsaron el uso de la imagen del email" en el que el abogado de Neira afirmaba que "ciertamente" González Amador había cometido dos delitos fiscales.
Y filtraron la imagen de ese documento a El Plural "para utilizarlo sin consecuencias legales para ellos". Fue, ha dicho, un acto de "blanqueo": "Un documento A antijurídico [el mail] se publica en un medio y se transforma en un documento B para blanquearlo".
Desde la difusión del correo de 2 de febrero en la Cadena Ser, ha dicho, "no ha cesado con una intensidad gubernamental diaria" el ataque a la pareja de Díaz Ayuso. Ha citado, a este respecto, las declaraciones del presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
-
El borrado del móvil y la cuenta de Gmail del fiscal general
El letrado señala que la Fiscalía nunca ha impulsado la investigación sobre las sucesivas filtraciones relacionadas con la situación tributaria de González Amador: el expediente de la AEAT, la denuncia del fiscal Salto, los correos electronicos de Neira y Salto y, finalmente, la propia nota de prensa, que publicó entrecomillada El País antes de su difusión oficial por la Fiscalía. No se investigó "porque ellos eran los autores" de las filtraciones.
Además, "el acusado ha procedido a borrar todos los registros de los datos y hechos delictivos en su móvil". Lo hizo el día que se abrió la causa contra él en el Tribunal Supremo. Ocho días después cambió de móvil y el que usaba en marzo de 2024 nunca ha sido devuelto. Tambien borró su cuenta de Gmail.
-
Almudena Lastra, testigo de cargo contra su superior
El abogado de la acusación particular está utilizando como elemento incriminatorio contra García Ortiz el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en distintos episodios que ésta afirma. El primero, su reproche a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por haber enviado al fiscal general los 'emails' entre Neira y Salto. "¿Para qué se los mandas? ¡Los van a filtrar!", dice Lastra que manifestó a Rodríguez (lo que ésta ha negado).
El acusador también alude a la conversación que Lastra tuvo con García Ortiz en la mañana del 14 de marzo, cuando, según ella, le dijo "has filtrado los correos" y su jefe le habría contestado "eso ahora no importa".
-
La nota sobre la pareja de Ayuso fue "un relato público e institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal"
Rodríguez Ramos relata que la nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 fue elaborada por el fiscal general y su directora de comunicación tras recibir los correos intercambiados entre el abogado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal Salto sobre un posible acuerdo de conformidad penal respecto al fraude fiscal atribuido a la pareja de Díaz Ayuso.
En esa nota, la Fiscalía quería desmentir noticias aparecidas en la noche del 13 de marzo en el sentido de que el Ministerio Público había ofrecido a González Amador declararse culpable a cambio de una rebaja de la pena, lo que era incierto: la propuesta de un pacto de conformidad partió de Neira. "El punto 2 -de 8- de la nota de prensa de la Fiscalía decía que 'esta propuesta de conformidad realizada por el abogado defensor reconocía la autoría del señor González Amador de dos delitos contra la Hacienda pública'".
"Ese punto 2 no era necesario para neutralizar ningún bulo sobre quién había realizado la propuesta de conformidad y sí era un relato público e institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal", ha remarcado.
-
"No se comprometía la fuente de información al enseñar las comunicaciones de Whatsapp, salvo que el fiscal general fuera la fuente"
"Ni García Ortiz ni su directora de comunicación, Mar Hedo, ni el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos han querido compartir las comunicaciones que tuvieron por Whatsapp u otras plataformas que tuvieran esa noche del 13 de marzo de 2024 o, más sencillo, las que no tuvieran", afirma el letrado de la acusación particular en referencia a la filtración del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, que se filtró a la citada emisora en la noche del 13 de marzo siguiente.
"¿Habría habido algún problema [en poner a disposición de la Justicia sus dispostivos] si esas comunicaciones no existieran? No habría ningún compromiso con la fuente de información, salvo que sea su fuente".
-
Comienza la sexta y última sesión del juicio al fiscal general
Comienza en este momento la sexta y última sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de datos tributarios del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso. Las partes expondrán sus informes finales. Interviene ya el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos.
-
El PSOE insiste en que el juicio al fiscal general "no hay por dónde cogerlo"
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado este jueves que el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no hay por dónde cogerlo" y viene a confirmar que está sentado en el banquillo "por defender la verdad".
"Cada día que pasa vemos que este juicio no se sostiene, no hay por dónde cogerlo", ha defendido López en los pasillos de la Cámara Baja en referencia a la declaración este miércoles del propio fiscal, al que se acusa de un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Es más, el dirigente socialista ha apostillado que "no se sabe" de qué se tiene que defender el titular del Ministerio Público, quien, a su entender, está sentado en el banquillo "por defender la verdad".