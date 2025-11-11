[Juicio al fiscal general: la pregunta clave del presidente del tribunal y el testimonio de los periodistas]
Empiezan a llegar al Supremo los protagonistas de la jornada
La pregunta clave del presidente del tribunal y el testimonio de los periodistas
Quedan tres sesiones antes del visto para sentencia, durante las que será relevante el testimonio de seis periodistas y la comparecencia de los investigadores de la UCO que analizaron el borrado de las cuentas de correo y del móvil del fiscal general.
Y será trascendental, por supuesto, la declaración de García Ortiz. El tribunal le escuchará el último, después de que se practiquen todas las demás pruebas.
Así que quedan varios hitos de los que depende el resultado de este juicio sin precedentes, en el que se acusa a un fiscal general de un delito cometido desde su cargo.
El juicio al fiscal general se retoma con las declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Madrid y varios periodistas
El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La primera testifical es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio y que solicita para el fiscal general cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.
Después están citadas la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz; y el fiscal delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo, quien seguramente sea preguntado sobre las dinámicas de actuación en la institución en torno al borrado de dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.
Tras ellos comparecerán dos periodistas. El primero fue el que reveló la noche del 13 de marzo en la Cadena Ser el correo del abogado de la pareja de Díaz Ayuso. Ante el juez instructor, Miguel Ángel Campos aseveró que vio el polémico correo antes de las 23:25 horas -momento en que informó de ello en antena- y negó que se lo hubiera proporcionado el fiscal general.
Tampoco dio mucho valor al testimonio del periodista, José Manuel Romero, entonces subdirector de El País, que relató que el 12 de marzo de 2024, horas después de que fuese publicada la denuncia contra Alberto González Amador por fraude a Hacienda y un día antes de la filtración fue informado por una fuente de la Fiscalía de Madrid de la voluntad de la pareja de la presidenta madrileña de alcanzar un pacto con el Ministerio Público por el que reconocía dos delitos fiscales.