El decano del ICAM dijo a García Ortiz que la nota sobre la pareja de Ayuso era "muy grave para el derecho de defensa"

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha subrayado en la cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado que las conversaciones entre un abogado y la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad son "absolutamente confidenciales".

"Sin confidencialidad no es posible una defensa libre", ha dicho.

El Colegio está personado como acusación popular contra Álvaro García Ortiz, a quien imputa la revelación de una nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El comunicado tenía como objetivo desmentir informaciones falsas de que el Ministerio Público había ofrecido a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, una conformidad penal, esto es, una rebaja de la pena y de la multa a cambio de declararse culpable de dos delitos tributarios.

Ribón ha sostenido en su declaración como testigo ante la Sala Penal del Supremo que para desmentir esa fasedad -en realidad, la propuesta de conformidad había partido del abogado de González Amador- "no hacía falta" reflejar en la nota el contenido de los correos intercambiados entre el defensor del empresario y el fiscal Julián Salto.

No hacía falta, en particular, revelar que el defensor había reconocido, en nombre de su cliente, el fraude tributario. Por ello, consideró de una "inusitada gravedad" la nota de la Fiscalía y, cuando la conoció, llamó a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

"No sé si ella era o no consciente de la gravedad que esa nota tenía para la Abogacía. Me dijo que se sentía como un sándwich por arriba y por abajo para la remisión de la nota y que la nota lleva el sello de la Fiscalía de Madrid pero no era de ese órgano", ha manifestado Ribón.

Por la tarde de ese día, 14 de marzo de 2024, el fiscal general le envió un mensaje proponiéndole una reunión al día siguiente en Fortuny.

En ese encuentro García Ortiz "plantea la adopción de algún comunicado conjunto para manifestar que existía un clima de comunicación cordial y poco más o menos poner paños calientes sobre la nota de la Fiscalía".

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid ha añadido que le respondió que "no era esa la pretensión por la que habíamos ido a la reunión, que el tema era de gravedad y que esperábamos una investigación que depurara responsabilidad. En el momento en que expresé que no estaba de acuerdo con esa comunicación conjunta, la conversación se precipita y a los dos minutos se da por terminada".

Durante esta jornada han declarado varios periodistas que han asegurado que conocieron antes que el fiscal general "el contenido" del correo de 2 de febrero de 2024, en el que el el abogado de González Amador le dijo al fiscal que "ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

El primer informador que difundió la literalidad de ese mail, Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, se ha acogido al secreto profesional para no decir quiñen fue su fuente Pero ha dicho que "no fue el fiscal general".