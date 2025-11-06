La UCO detiene por riesgo de fuga al empresario que financió a Alvise a 24 horas de que declare ante el juez por estafa

El empresario estaba citado a declarar este viernes en la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa.

La Guardia Civil, a través de la UCO, ha detenido al empresario Álvaro Romillo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Álvaro Romillo, el empresario que entregó 100.000 euros en efectivo al hoy eurodiputado Alvise Pérez.

La detención se ha producido este jueves por la mañana en un hotel del centro de Madrid, ante el riesgo de que se fugue de España.

Ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el mismo ante el que, en cuestión de horas, Romillo deberá declarar como investigado por estafa agravada. Está citado este viernes, a las diez de la mañana, ante el Juzgado Central de Instrucción número 4.

Fuentes jurídicas relatan a EL ESPAÑOL que Calama ha tomado esta decisión ante la posibilidad de que Romillo huya de España, ya que, como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, existe una cuenta bancaria en Singapur, con 29 millones de euros, que fue alimentada por una compañía portuguesa propiedad del empresario.

Romillo es el principal investigado en el llamado caso Madeira, como supuesto líder de una macroestafa piramidal que se habría cometido a través de Madeira Invest Club (MIC), nombre que recibe el conglomerado de empresas que controla. La presunta estafa está cifrada en 260 millones de euros.

Además, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por supuesta financiación ilegal de partidos, ya que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez durante la campaña de las últimas elecciones europeas.

Este agitador, en aquellos comicios, celebrados entre el 6 y el 9 de junio de 2024, obtuvo tres escaños en el Parlamento Europeo a través de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Unos meses antes de las elecciones, Alvise Pérez, megáfono en mano, participó en un acto organizado por el MIC, en el que animó a la inversión en criptomonedas para esquivar el control estatal de las finanzas.

Todo ello, a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llevaba advirtiendo, desde 2023, sobre Madeira Invest Club.

Cuando admitió haber recibido los 100.000 euros de Romillo, Pérez, aunque negó que sirviesen para financiar los gastos de SALF, también cargó contra Hacienda y animó a sus seguidores a evadir el pago de impuestos.

Sin embargo, un informe policial consideró "evidente" que Alvise usó "fondos opacos" de "origen difuso" para sufragar su campaña a las europeas.