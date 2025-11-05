Hazte Oír presenta una denuncia en Europa para alertar del "ataque del Gobierno" contra el poder judicial

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Europa Press

La asociación Hazte Oír ha presentado una denuncia formal ante la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo para alertar del "ataque total del Gobierno de Pedro Sánchez contra la Justicia española", según un comunicado de la organización.

La entidad ha advertido en su denuncia de que "Sánchez quiere silenciar a los jueces y borrar cualquier voz que defienda el Estado de derecho". Hazte Oír considera así que el Ejecutivo está llevando a España "a una situación de riesgo institucional extremo, incompatible con los valores europeos".

De esta forma, la asociación ha decidido remitir su denuncia a tres instituciones europeas con la finalidad de "exigir una reacción inmediata" ante lo que califican como "un asalto directo a la Justicia".

En concreto, Hazte Oír detalla dos iniciativas que "encarnan el ataque del Gobierno al poder judicial". Se trata de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la "Ley del Silencio Judicial".

La asociación considera que la primera iniciativa busca "debilitar" el papel de los jueces de instrucción y transferir poder a una Fiscalía sometida al Ejecutivo, lo que "abre la puerta" a la "manipulación" de los procedimientos penales.

En cuanto a la "Ley del Silencio Judicial", conocida el pasado domingo, Hazte Oír considera que "pretende prohibir a los magistrados expresar públicamente su defensa del Estado de derecho".

Así, para la organización, estas iniciativas constituyen un "plan calculado" para someter a los jueces, controlar los tribunales y destruir la independencia judicial con la finalidad de "convertir la Justicia en una sucursal del Gobierno", tal y como señala la asociación.