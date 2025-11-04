La UCO acorrala a Torres: los mensajes de Koldo demuestran sus gestiones para Aldama e implican a su mano derecha

Trabajadoras del Servicio Canario de Salud mostraron dudas sobre la calidad y el precio del material sanitario adquirido, alertando sobre posibles irregularidades en el proceso de compra.

La investigación también implica a Antonio Olivera, ex número dos de Torres, quien negoció directamente la compra de mascarillas con los socios de Aldama y gestionó ofertas y contratos desde el Servicio Canario de Salud.

Las conversaciones intervenidas desmienten las declaraciones públicas de Torres, quien negó haber sido contactado por miembros del equipo de Ábalos para la contratación de Soluciones de Gestión SL.

La UCO ha encontrado mensajes entre el ministro Ángel Víctor Torres y Koldo García que demuestran la implicación directa de Torres en las gestiones y pagos a la empresa vinculada a Víctor de Aldama durante la pandemia.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) acorrala al ministro Ángel Víctor Torres.

El presidente de Canarias entre 2019 y 2023 realizó las gestiones para las empresas de Víctor de Aldama, tal como éste relató en el Tribunal Supremo durante su declaración.

Torres se encargó de la contratación y de los pagos a Soluciones de Gestión SL. La Guardia Civil ha hallado sus conversaciones con Koldo García, que revelan que estuvo involucrado de principio a fin en las adjudicaciones.

Ángel Víctor Torres aseguró en una rueda de prensa del Consejo de Ministros que ni José Luis Ábalos ni nadie de su equipo le "llamaron para contratar" a la empresa vinculada a Aldama.

Sin embargo, los whatsapps encontrados por la UCO desmienten al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire", escribió Torres a Koldo ante los problemas de cobro de Aldama.

Los mensajes fueron enviados el 14 de julio de 2020 y muestran la preocupación del hoy ministro.

"He estado encima de la factura y hoy desde Tfe. [Tenerife] te daré toda la información y espero ya solución. Mañana te veo en Madrid", intentó tranquilizar a Koldo.

Ángel Víctor Torres, sobre las contrataciones a la empresa vinculada a Víctor de Aldama.

Aldama declaró en el Tribunal Supremo que Ángel Víctor Torres intervino en las adjudicaciones a petición de Koldo. El empresario también detalló que el exasesor de Ábalos le pidió 50.000 euros para pagar al entonces presidente de Canarias.

Sin embargo, Aldama se negó. Lo que sí pagó, según su versión, es un "piso para encuentros con señoritas" en la calle Atocha de Madrid.

El empresario aseguró que Koldo pidió que se pagara ese domicilio para que estuviera Ángel Víctor Torres entre el 9 y el 10 de noviembre de 2018, coincidiendo con su asistencia al Comité Federal del PSOE, que se celebró en esas fechas en Fuenlabrada.

La mano derecha de Torres

El teléfono móvil de Koldo no sólo detalla la participación de Ángel Víctor Torres en los contratos adjudicados a la trama, sino también la implicación del que fue su número dos hasta el pasado mes de abril, Antonio Olivera.

De hecho, Antonio Olivera, que fue director del Servicio Canario de Salud durante la pandemia, llegó a contactar con Iñigo Rotaeche, socio de Víctor de Aldama.

"Íñigo, prepárame una oferta con 2 millones, ¿vale? Negocié con Koldo esa cantidad", pidió Olivera a Rotaeche.

El mensaje se escribió el 21 de abril del año 2020, durante la ola más dura de la pandemia.

El Servicio Canario de Salud compró, finalmente, 2.750.000 mascarillas a la empresa vinculada a Aldama y le pagó 6.875.000 euros.

La conversación muestra cómo Olivera pidió al socio de Aldama un presupuesto que ya había negociado anteriormente con Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos.

Los investigadores reflejan que el primer contacto del Gobierno de Canarias con la empresa de Koldo y Víctor Aldama fue a raíz de este mensaje de Olivera a Rotaeche.

La UCO evidencia que fue Aldama quien pasó el contacto del dirigente canario al administrador tras la cancelación de varios vuelos con mascarillas.

Según las conversaciones intervenidas, desde ese momento, la Administración canaria comienza a establecer contactos recurrentes con la empresa a propósito de las compras de más material sanitario.

Antonio Olivera dimitió el pasado mes de abril, después de que EL ESPAÑOL señalara sus vínculos con la trama y cómo intervino en los contratos que le fueron adjudicados. Olivera mantuvo conversaciones con Koldo incluso tras la detención de éste último en febrero de 2024.

De hecho, tras su dimisión, este periódico publicó que existían grabaciones realizadas por Koldo a Olivera.

Ángel Víctor Torres le nombró jefe de Gabinete cuando entró a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La UCO recoge en su informe un correo enviado por Antonio Olivera a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez.

En este email le presenta una oferta de 5 millones de mascarillas que ha sido elaborada por el socio de Aldama, Rotaeche, y le indica: "Aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido".

La Guardia Civil recoge, además, varios correos entre la directora y una trabajadora, María Salomé Ballesteros.

Esta empleada desconfía de la oferta por no tener pruebas de la calidad del material sanitario y afirma que se han "comprado mascarillas más baratas".

"¿Estamos seguros? ¿Hay dinero suficiente? Son 12 millones de euros...", son algunas de las dudas que expresa la trabajadora.