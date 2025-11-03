García Ortiz niega al inicio de su juicio el delito que se le imputa y la fiscal y su defensa critican la "inquisitiva" instrucción

El juicio se centra en la posible revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado y las críticas a la instrucción del caso.

La defensa de García Ortiz critica la investigación por ser "inquisitiva" y vulnerar derechos fundamentales del acusado.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado haber sido él quien filtró a la prensa el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador admitió que su cliente, novio de Isabel Díaz Ayuso, cometió dos delitos fiscales.

Este lunes se celebra la primera sesión del juicio contra García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos.

De forma tajante, al inicio de la vista, el fiscal general del Estado ha respondido con un rotundo "no" al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. "¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?", le había preguntado el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Durante esta primera sesión, se ha celebrado el trámite de cuestiones previas. La defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, ha cargado contra la "inquisitiva" instrucción en contra del acusado y ha criticado la "orientación prejuiciosa" de la misma.

A juicio de la exabogada general del Estado Consuelo Castro, la investigación, bajo las riendas del juez del Supremo Ángel Hurtado, causó "indefensión" a García Ortiz y vulneró gravemente sus derechos fundamentales.

Por ello, ha solicitado la nulidad de la misma, ante la "absoluta falta de motivación" que atribuye a varias resoluciones del instructor.

Especialmente, la que acordó la entrada y registro en el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado.

"Vulneró gravemente los derechos a la vida privada y familiar, a la privacidad, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones", ha señalado Castro.

A finales de octubre de 2024, Hurtado ordenó, además, analizar el contenido de los dispositivos electrónicos del fiscal general desde el 8 de marzo de ese año hasta el 15 de octubre. Posteriormente, acotó dicho plazo a tan sólo siete días.

La filtración a la prensa del citado e-mail se produjo, presumiblemente, la noche del 13 de marzo del pasado año. Coincide con que, en aquellos momentos, García Ortiz recabó los correos intercambiados por el fiscal Julián Salto, encargado de la causa por fraude fiscal contra González Amador, y el abogado de éste.

Esta petición se debió a que la Fiscalía General del Estado pretendía desmentir la noticia de El Mundo, publicada a las 21:29 del 13 de marzo, que afirmaba que era la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo de conformidad y, posteriormente, lo había retirado.

Posteriormente, ya el 14 por la mañana, la Fiscalía hizo pública una nota de prensa relatando cómo sucedieron las negociaciones. Dicho documento incluía extractos de las conversaciones entre el letrado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal Salto.

Durante su intervención, la defensora de García Ortiz ha criticado que "todas las diligencias aprobadas por el instructor [Ángel Hurtado] fueron encaminadas a probar la culpabilidad" de García Ortiz, en vez de buscar pruebas también de descargo.

Asimismo, la exabogada general del Estado ha justificado que García Ortiz borrara el contenido de su teléfono, en aplicación del "protocolo de seguridad" de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, la fiscal de esta causa, Ángeles Sánchez Conde, número dos de García Ortiz, se ha adherido a todos y cada uno de los argumentos de la defensa del número uno de la Fiscalía.

Por contra, la acusación particular (la defensa de González Amador) y las populares (Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) se han opuesto a las cuestiones previas planteadas por la defensa de García Ortiz y la Fiscalía.

Gabriel Rodríguez Ramos, el penalista que defiende a González Amador en este procedimiento, ha señalado que, generalmente, las diligencias ordenadas por el instructor fueron, frecuentemente, avaladas por la Sala de Apelación del Supremo.

"A lo largo de la instrucción no se han puesto de relieve la existencia de alternativas verosímiles y racionales a la culpabilidad de García Ortiz", ha señalado el abogado Víctor Soriano (Manos Limpias).

"Cuando nos dicen que sólo se buscaron pruebas de cargo, nos están diciendo ustedes que en esos móviles [los de García Ortiz, que el juez ordenó analizar] había elementos para probar su culpabilidad", ha señalado Fernando García-Capelo (letrado de Foro Libertad y Alternativa).

"La instrucción no ha podido ser más pulcra. No se ha registrado la vivienda del acusado, que es donde, muy probablemente, se estaba cometiendo el hecho enjuiciado", ha indicado Juan Antonio Frago, abogado de la APIF.

