El PSOE informa al Supremo de que retiró casi un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en metálico

Ferraz asegura que el dinero en efectivo provenía de la cuenta oficial del partido y se usaba para pagos ordinarios, como gastos de desplazamientos y materiales.

El partido presentó 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa al juez del Supremo para demostrar que los movimientos de dinero estaban en su contabilidad.

El PSOE manejó 940.388 euros en efectivo entre 2017 y 2024 para pagos en metálico a sus dirigentes.

El PSOE llegó a manejar 940.388 euros en efectivo entre 2017 y 2024 para realizar los pagos en sobres a sus dirigentes.

Así consta en el escrito entregado por el partido al juez del Supremo, Leopoldo Puente, encargado de investigar el caso Koldo.

El Partido Socialista ha remitido 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa para acreditar que todos los movimientos de dinero en efectivo "estaban debidamente incorporados a la contabilidad del partido".

Ferraz defiende que todo el dinero en metálico procedía de la cuenta bancaria oficial del partido y se guardaba en caja para pagos ordinarios, como gastos de desplazamientos de sus trabajadores o consumos materiales.

Con esta nueva documentación facilitada al Tribunal Supremo, el PSOE justifica que los supuestos descuadres de pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos detectados por la Guardia Civil "pueden referirse a los gastos en los que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización" que él dirigió entre 2017 y 2021.

La organización liderada por Pedro Sánchez vuelve a insistir en que todas estas actuaciones "se encuentran bajo el control y la revisión de auditores externos y están sujetas al escrutinio del Tribunal de Cuentas".

Sin embargo, apunta a que "es posible" que Koldo García "haya participado en la tramitación de estos cobros correspondientes a liquidaciones de gastos en efectivo del equipo de organización". No obstante, recalca que "no se trataría de pagos" ni dirigidos a él mismo ni a Ábalos o Santos Cerdán.

Además, señala que, en este sentido, "toda la información que hemos proporcionado hasta ahora coincide plenamente con las anotaciones contables remitidas a los auditores y al Tribunal de Cuentas".

Noticia en actualización

