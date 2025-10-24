El líder del PSOE extremeño, ante el juicio del 'caso Hermano': "Nadie del entorno de David Sánchez pidió crear su puesto"

La defensa de Gallardo asegura que Pedro Sánchez no tenía influencia en la creación de la plaza, ya que no ocupaba ningún cargo en el PSOE en 2017.

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, niega que el cargo de David Sánchez se creara por peticiones de su entorno.

El juicio del 'caso Hermano' investiga la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz adjudicada a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

El abogado de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, ya ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio del llamado caso Hermano.

Durante un año, una juez investigó a Gallardo y al músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por las supuestas irregularidades en la creación y adjudicación, en 2017, de una plaza en la Diputación de Badajoz.

En ese año, Gallardo presidía este organismo. Y David Sánchez, conocido por el pseudónimo de David Azagra, obtuvo el cargo de coordinador de las actividades de los conservatorios pacenses.

La juez Beatriz Biedma considera que la plaza le fue adjudicada al artista en tanto que hermano del presidente del Gobierno, que también es el secretario general del PSOE.

Gallardo, en su escrito de defensa, que adelanta EL ESPAÑOL, lo niega tajantemente. "Con toda la vehemencia que esta representación procesal es capaz", subraya su abogado, Juan José Torres, quien pide la "libre absolución" de su cliente.

Frente a la tesis de la juez Biedma, el documento señala lo siguiente: "Desde luego, la creación del puesto no obedecía a peticiones del innominado entorno de David Sánchez-Pérez Castejón".

"Es algo tan obvio como el que hoy presidente del Gobierno (...) no desempeñaba ningún cargo en el Partido Socialista [en la fecha de creación de la plaza], al haber sido forzado a dimitir en el Comité Federal celebrado el 1 de octubre de 2016", añade el escrito de defensa.

De esta forma, la defensa de Gallardo contesta a lo expresado por la magistrada instructora en sus últimas resoluciones.

Sobre Pedro Sánchez y su supuesta influencia en la creación de la plaza, Biedma señaló: "Por razón de dicho cargo [secretario general hasta 2016] y de dicha pertenencia al partido político [PSOE], él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el puesto".

