El juez Puente rechaza "en este momento" pedir al PSOE los ingresos y salidas de la caja desde 2017 y a quién pagó

Un informe de la Guardia Civil revela pagos en metálico a Ábalos y su asistente que no coinciden con la información proporcionada por el PSOE al Tribunal Supremo.

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y una empleada serán interrogados como testigos en relación a los pagos en metálico realizados a José Luis Ábalos y su asistente.

El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de las acusaciones populares de acceder a los registros financieros del PSOE desde 2017.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición de las acusaciones populares que intervienen en el caso Ábalos de que recabara del PSOE todos los ingresos y salidas de la caja contable del partido desde 2017.

Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, que fue la primera en personarse, pidió al instructor que solicitase también al PSOE la identidad de "los perceptores de todo el dinero que llegó a la caja" en los últimos ocho años y los conceptos de cada pago.

A su parecer, era una información necesaria ante el interrogatorio el próximo miércoles en calidad de testigos del exgerente del Partido Socialista Mariano Moreno y de una empleada que, a tenor de las investigaciones realizadas, era la que pagó en metálico miles de euros al exsecretario de Organización y exministro José Luis Ábalos y a su asistente, Koldo García.

En una resolución dictada hoy, Puente indica que "no ha lugar a lo interesado en este momento".

Pero añade que así se acuerda ahora "sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales, a cuya vista se acordará lo procedente".

El magistrado llamó a declarar a Moreno tras conocerse los pagos en metálico recibidos del PSOE por el exministro y exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, y por su principal asistente, Koldo García.

Ambos están siendo investigados por el Supremo por, supuestamente, liderar una trama dedicada a cobrar comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos del Ministerio de Transportes, que dirigía Ábalos.

Un reciente informe de la Guardia Civil desveló que los dos recibieron ingresos en metálico del PSOE que no constan, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por este partido al Tribunal Supremo.

Por ello, Puente señaló que la omisión de esos pagos en los Excel que el PSOE le ha enviado está "más allá" de los descuadres "de mínima importancia económica" que también existen entre la información oficial del partido y los pagos reales detectados por la Guardia Civil.

Es decir, que la discordancia entre el dinero en metálico pagado por el PSOE a Ábalos y García y lo que consta en la información enviada por el partido es superior a esos descuadres menores.

EL ESPAÑOL publicó hace unos días nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar que podrían demostrar que el PSOE manejaba una caja B.

Se trata de liquidaciones del PSOE a las que no ha accedido aún la UCO y que prueban que Koldo García, el asesor de Ábalos en el Ministerio, recibió al menos 7.088 euros más de lo que Ferraz certificó en 2017 y 2018.

Según fuentes socialistas, el gerente Mariano Moreno utilizaba el mismo modus operandi con altos cargos y trabajadores del partido.