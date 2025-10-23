Leire aseguró que informaba a la actual directora de la Guardia Civil de sus ataques a la UCO: "Los de arriba les tienen ganas"
El comandante Villalba denuncia al juez que la 'fontanera' del PSOE se jactaba de haber escuchado conversaciones telefónicas intervenidas a Aldama y a su abogado.
Más información: El fiscal ve "determinante" que Leire Díez hablara "en nombre de altas instancias" como "líder" de las maniobras contra la UCO
Las claves
nuevo
Generado con IA
Leire Díez, la fontanera del PSOE, informó de sus maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a nada menos que la directora de la Benemérita.
Así lo asegura Rubén Villalba, el comandante investigado por el llamado caso Koldo, en el acta que redactó tras reunirse con Díez el pasado 10 de marzo.
El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, forma parte del sumario de la causa judicial en la que está investigada la fontanera por ésta y otros intentos de boicot contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
Según plasmó Villalba en sus notas, Leire Díez —que, en aquellas fechas, era militante del PSOE y muy cercana a Santos Cerdán— le solicitó información sobre varios altos mandos de la Guardia Civil. Y los interesados en esos datos eran "los de arriba".
Entre sus objetivos estaba el teniente coronel Antonio Balas, a quien Leire ya tenía colocado en la diana. En otra reunión, en la que se citó con el empresario Alejandro Hamlyn, la fontanera expresó: "Si Balas está muerto, mejor".
Tras su cita con Díez, de tres horas y media, el comandante Villalba anotó: "Al día siguiente de la reunión, recibo llamada del intermediario. Me dice que ha recibido llamada de Leire. A pesar de ser una persona muy dura y difícil de ganar, estuvo muy a gusto durante la reunión. (...) Que estaban impacientes desde arriba con mi encuentro".
El acta continúa: "De ahí que en el trayecto de ida y vuelta al punto de reunión recibiera llamadas desde arriba. En el trayecto de regreso habló con la directora de la GC [Guardia Civil], porque estaba esperando un feedback del transcurrir de la reunión (...). Leire trasladó que [yo] era un gran profesional, que no estaba solo, que tenía mucha gente a mi alrededor".
La actual directora de la Guardia Civil es Mercedes González, antigua delegada del Gobierno en Madrid y miembro del PSOE muy afín a Pedro Sánchez.
De acuerdo con el acta que redactó Villalba, la fontanera mencionó en otra ocasión a Mercedes González durante la reunión.
Según habría dicho, mantuvo "diferentes encuentros" con la directora de la Benemérita, "pero la misma no se entera de lo que ocurre en la GC y no da crédito de dónde está metida, está perpleja de lo que ocurre en la GC y no sabe cómo meterle mano".
Pese a estas maniobras, Leire Díez sostiene que es una simple periodista de investigación que recaba información para escribir uno o varios libros. Pese a tener formación en Periodismo, nunca ha trabajado en un medio de comunicación ni ha firmado reportaje alguno.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Fiscalía Provincial de Madrid considera un dato "determinante" que Leire Díez "hablase en nombre de altas instancias del Estado" en sus maniobras para tratar de boicotear a la UCO.
De esta forma daba "credibilidad" a sus presuntos intentos de soborno y a sus ofertas a cambio de información sensible sobre mandos de la Guardia Civil o acerca de ciertos fiscales, incómodos para el PSOE.
Para ello, la fontanera se reunió con empresarios, periodistas o expolíticos. A algunos de ellos, si estaban investigados en procedimientos judiciales —Villalba lo está en el llamado caso Koldo, por, supuestamente, colaborar con la red de Koldo García—, les prometía un horizonte penal más favorable si accedían a sus peticiones.
El acta redactada por el comandante también menciona a otro investigado en el caso Koldo: Víctor de Aldama, abiertamente enfrentado a la fontanera.
"Hubo una llamada que Leire dice que escuchó personalmente donde Choclán [el abogado de Aldama] invitaba a Aldama a hablar contra los intereses del Gobierno del Partido Socialista", recoge el acta.
Según el comandante de la Guardia Civil, "podría haber sido una llamada estando Aldama en la cárcel dado que pueden estar intervenidas". Esta información fue publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL el pasado 10 de septiembre.
Actualmente, Leire Díez, que militó en el PSOE hasta junio, está investigada por un Juzgado de Madrid, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Fue la asociación Hazte Oír la que se presentó una querella en su contra, en la que le acusaba de haber tratado de torpedear los principales casos judiciales que actualmente cercan al Gobierno y al Partido Socialista.
En efecto, la UCO, por ejemplo, participa en el caso Begoña (en el que está investigada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez) y en el caso David Sánchez, por el que irá a juicio el hermano del presidente del Gobierno.