Leire aseguró que informaba a la actual directora de la Guardia Civil de sus ataques a la UCO: "Los de arriba les tienen ganas"

Leire Díez está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho tras intentar boicotear investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

El acta revela que Leire Díez buscaba información de altos mandos de la Guardia Civil para "los de arriba", y mencionó a la directora Mercedes González en sus reuniones.

Leire Díez, exmilitante del PSOE, informó a la directora de la Guardia Civil de sus acciones contra la UCO, según un acta redactada por el comandante Rubén Villalba.

Leire Díez, la fontanera del PSOE, informó de sus maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a nada menos que la directora de la Benemérita.

Así lo asegura Rubén Villalba, el comandante investigado por el llamado caso Koldo, en el acta que redactó tras reunirse con Díez el pasado 10 de marzo.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, forma parte del sumario de la causa judicial en la que está investigada la fontanera por ésta y otros intentos de boicot contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

Según plasmó Villalba en sus notas, Leire Díez —que, en aquellas fechas, era militante del PSOE y muy cercana a Santos Cerdán— le solicitó información sobre varios altos mandos de la Guardia Civil. Y los interesados en esos datos eran "los de arriba".

Entre sus objetivos estaba el teniente coronel Antonio Balas, a quien Leire ya tenía colocado en la diana. En otra reunión, en la que se citó con el empresario Alejandro Hamlyn, la fontanera expresó: "Si Balas está muerto, mejor".

Tras su cita con Díez, de tres horas y media, el comandante Villalba anotó: "Al día siguiente de la reunión, recibo llamada del intermediario. Me dice que ha recibido llamada de Leire. A pesar de ser una persona muy dura y difícil de ganar, estuvo muy a gusto durante la reunión. (...) Que estaban impacientes desde arriba con mi encuentro".

El acta continúa: "De ahí que en el trayecto de ida y vuelta al punto de reunión recibiera llamadas desde arriba. En el trayecto de regreso habló con la directora de la GC [Guardia Civil], porque estaba esperando un feedback del transcurrir de la reunión (...). Leire trasladó que [yo] era un gran profesional, que no estaba solo, que tenía mucha gente a mi alrededor".

La actual directora de la Guardia Civil es Mercedes González, antigua delegada del Gobierno en Madrid y miembro del PSOE muy afín a Pedro Sánchez.

De acuerdo con el acta que redactó Villalba, la fontanera mencionó en otra ocasión a Mercedes González durante la reunión.

Leire Díez, durante su reunión con Villalba. EL ESPAÑOL

Según habría dicho, mantuvo "diferentes encuentros" con la directora de la Benemérita, "pero la misma no se entera de lo que ocurre en la GC y no da crédito de dónde está metida, está perpleja de lo que ocurre en la GC y no sabe cómo meterle mano".

Pese a estas maniobras, Leire Díez sostiene que es una simple periodista de investigación que recaba información para escribir uno o varios libros. Pese a tener formación en Periodismo, nunca ha trabajado en un medio de comunicación ni ha firmado reportaje alguno.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Fiscalía Provincial de Madrid considera un dato "determinante" que Leire Díez "hablase en nombre de altas instancias del Estado" en sus maniobras para tratar de boicotear a la UCO.