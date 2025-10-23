Ábalos pide expulsar de la causa al PP y a Vox: "Que los partidos ejerzan la acusación popular fagocita la iniciativa ciudadana"

El exministro advierte que los partidos personados en causas penales pueden usar la información extraída para el debate político.

Ábalos argumenta que la participación de partidos en acciones populares limita la iniciativa ciudadana en procesos judiciales.

José Luis Ábalos solicita al Tribunal Supremo la expulsión del PP, Vox, UPN, Iustitia Europa y Catalunya En Comù de su causa judicial.

El exministro y diputado José Luis Ábalos ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que le investiga que expulse de la causa al PP, a Unión del Pueblo Navarro (UPN), a Vox, a Iustitia Europa y a Catalunya En Comù.

En un escrito, firmado por su nuevo abogado y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, su letrado expresa lo siguiente: "El ejercicio por los partidos de la acción popular acaba fagocitando la iniciativa ciudadana".

Según el documento, ya enviado al Supremo, que formaciones políticas actúen como acusaciones populares también "arrincona" esta posibilidad para los ciudadanos particulares, al convertirse las causas judiciales en "instrumento de combate de los partidos".

Asimismo, la defensa del exministro advierte éstos, si están personados en procedimientos judiciales, "pueden llegar a extraer de las causas penales informaciones y argumentos que utilizar en el debate político".

En el llamado caso Ábalos existen varias acusaciones populares. Todas ellas están lideradas por el PP. Algunas de estas entidades son partidos (el PP, UPN, Vox, Iustitia Europa y Catalunya En Comù) y otros no, son asociaciones de la sociedad civil, como Adade, Hazte Oír y Liberum, también personados en esta causa.

