Pablo Crespo reconoce sus delitos en el último juicio a la 'Gürtel': "Soy un apestado social, a consecuencia de mis actos"

El ex político declara haber colaborado en el pago de comisiones ilegales a Administraciones controladas por el PP para adjudicar contratos amañados a las compañías de Correa.

Crespo confiesa haber ayudado a Francisco Correa a ocultar su patrimonio en el extranjero y a intentar obtener la nacionalidad panameña para evadir impuestos en España.

Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego, admite su implicación en la trama Gürtel y reconoce todos los delitos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción.

Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y hombre de confianza del cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, ha declarado este martes en el último juicio contra esta trama corrupta.

Sentado en el banquillo de los acusados, Crespo ha reconocido todos los delitos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción, al igual que hiciera Correa este lunes, en la primera sesión del juicio.

El expolítico ha narrado las gestiones que, durante años, realizó para Francisco Correa, al que ayudó, por ejemplo, en su intento de conseguir la nacionalidad panameña para no pagar impuestos en España. Aunque, finalmente, nunca la consiguió, el cerebro de la Gürtel nunca pagó impuestos en España desde el año 1999.

Crespo ha reconocido que ayudó al empresario a ocultar en el extranjero su patrimonio, obtenido de "forma claramente ilícita". En concreto, gracias al pago de comisiones ilegales a distintas Administraciones, controladas por el PP, para la adjudicación de contratos amañados a las compañías de Correa.

"Soy un apestado social, a consecuencia de mis actos", ha reconocido Crespo, quien ha señalado que su "cooperación" con la Justicia le está suponiendo "un alivio".

"Es un alivio confesar, cooperar, decir todo lo que he hecho", ha expresado. "He sido, junto al señor Correa, máximo responsable de cuantos delitos aquí se han relatado", ha admitido frente al tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Crespo presidió o gestionó varias empresas pertenecientes al Grupo Correa, beneficiadas con esos contratos irregulares. También ocultó dinero en el extranjero, gracias, supuestamente, a la labor de otro de los acusados, Mateo Blanco Balín.

Esta pieza de la macrocausa, la última, se centra, precisamente, en la ocultación y el blanqueo de las ganancias ilícitas de la trama corrupta.

