Leire Díez, al fiscal Stampa: "Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales"

La denuncia de Stampa ha llevado a la apertura de diligencias contra Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El fiscal Ignacio Stampa denunció que Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le pidieron información sobre irregularidades en procesos judiciales.

El fiscal Ignacio Stampa denunció por escrito el pasado 4 de junio que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le pidieron información sobre supuestas "irregularidades" de los informes policiales presentados en los procesos judiciales que afectan al PSOE y en la Fiscalía Anticorrupción, que impulsa esas diligencias.

Stampa había celebrado el 7 de mayo anterior un encuentro con Díez y Dolset, de más de tres horas de duración, al que —según le dijeron— iba a asistir el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (actualmente, en prisión).

"Fue Leire Díez quien, de inicio, excusó la ausencia de Santos Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera", afirma la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Y, a mi pregunta inmediata sobre quién era ella, contestó que se trataba de un encuentro en 'la más estricta confidencialidad' y que ella era 'la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto'", añade.

"¿Detrás de qué?", preguntó Stampa. "De las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción", contestó Díez, según el relato del fiscal.

Esta denuncia se encuentra incorporada a las diligencias que ha abierto el juez Arturo Zamarriego contra Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Fue la asociación Hazte Oír la que presentó una querella contra el empresario y la mujer, considerada la fontanera del PSOE y quien, durante los últimos meses, ha recabado información sobre causas judiciales que afectan al partido, en el que militó hasta el pasado 3 de junio.

Ella, sin embargo, asegura ser una periodista de investigación que recopila datos para elaborar, supuestamente, uno o varios libros. No tiene formación en Periodismo, no ha trabajado nunca en ningún medio de comunicación ni firmado reportaje alguno con su nombre.

Dolset y Díez, según relata Ignacio Stampa, le convocaron a aquella cita para "disculparse" por las injusticias sufridas por él en su salida de la Fiscalía Anticorrupción, en octubre de 2020.

Cuando formaba parte de este órgano, Stampa participó, por ejemplo, en el llamado caso Villarejo como representante del Ministerio Público.

Tal y como relata su denuncia, fue la propia Leire Díez, a la hora de concertar el encuentro, le comentó que a él también asistiría Santos Cerdán, quien, finalmente, no acudió. Ahora bien, de acuerdo con el escrito, la fontanera se disculpó, en nombre del político, por su ausencia.

Stampa grabó en secreto esta reunión, de la que siempre sospechó. Durante aquellas tres horas, incluso, se llegó a mencionar a Pedro Sánchez.

Así lo narra la denuncia de Stampa: "Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, Pérez Dolset expresó que 'cuando salió la imputación de Begoña [Gómez, esposa de Sánchez], Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite'".

"La situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente", asegura Stampa que le dijo el empresario.

Por otro lado, Dolset le había comentado a Stampa que recibió el encargo del juez que investigó el caso Villarejo de desencriptar los cientos de audios intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo. Y que "se perdió un dispositivo que contenía todo lo que podría ir en perjuicio del Partido Popular" y que versaría sobre la Operación Cataluña y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

"Sobre estos hechos, que me parecieron extraordinariamente graves, le pregunté en repetidas ocasiones y, tras varias evasivas, reconoció que no tenía un documento que justificara las entregas del Juzgado, pero sí se mostró contundente respecto de que él había aportado dicho material y de que insistía en que se investigase", relata la denuncia.

Asimismo, el empresario y Leire Díez achacaron al actual fiscal anticorrupción la supuesta ocultación de "todas las ilegalidades desencriptadas por los empleados del señor Pérez Dolset y puestas a disposición de la Policía y del Juzgado".

Sin embargo, a renglón seguido, Stampa desmiente esta acusación. "Con posterioridad, he podido confirmar mi sospecha sobre la grosera falsedad que constituyen afirmaciones de hechos tan graves imputados al magistrado Manuel García-Castellón [instructor del caso Villarejo] y al fiscal jefe anticorrupción, contra quien también dirigieron gravísimas insinuaciones sobre la llevanza de los conocidos como caso Ábalos, caso Koldo y caso Hidrocarburos", relata la denuncia.

Estas tres causas judiciales —especialmente, las dos primeras— son algunas de las que atenazan actualmente al PSOE. En la primera de ellas está investigado, precisamente, Santos Cerdán y fue el fiscal jefe de anticorrupción quien interesó, con éxito, su ingreso en prisión provisional.

