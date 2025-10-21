Ábalos y Koldo alegarán ante el juez que parte del efectivo de "origen desconocido" procedía de los pagos en sobres del PSOE

El juez ha citado a Mariano Moreno y Celia Rodríguez para esclarecer los pagos en efectivo no registrados por el PSOE.

Nueve documentos inéditos sugieren que el PSOE manejaba una "caja B", con pagos y anticipos no declarados.

José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre alegarán que parte de su dinero de "origen desconocido" procedía de pagos en sobres del PSOE.

José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre alegarán ante el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo que parte de su dinero de "origen desconocido" -la expresión es de la UCO- procedía de los pagos en sobres del PSOE.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, el exministro y su exasesor argumentarán por escrito que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no ha tenido en cuenta en sus informes todos los "anticipos" y las "hojas de gastos" del PSOE.

Tal y como publicó en exclusiva este periódico, nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar prueban que el PSOE manejaba una caja B.

Ábalos y Koldo, tras tener conocimiento de los documentos revelados por EL ESPAÑOL, corroborarán ante el magistrado que adelantaron dinero para sus gastos derivados de sus trabajos en el PSOE y que Ferraz les devolvió una gran parte de esa cantidad en sobres.

De igual forma, confirmarán que recibieron "anticipos" sin motivar y que ellos sí justificaron los gastos a la gerencia del PSOE, aunque Ferraz no los incluyera en las hojas de liquidación presentadas en el Tribunal de Cuentas.

La documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL confirma un descuadre de al menos 7.088 euros en las hojas de liquidación de Koldo García sólo entre los años 2017 y 2018.

El exasesor también confirmará en el Supremo que recibió los 20.791 euros entre 2019 y 2021 de "pagos del PSOE sin respaldo documental", que aparecen en la página 118 del último informe de la UCO.

Esta estrategia de Ábalos y Koldo pondrá contra las cuerdas al PSOE y a Mariano Moreno, gerente del PSOE entre 2017 y 2021, y que fue colocado por Pedro Sánchez en Enusa con un sueldo público de 245.000 euros anuales.

El juez ha citado a declarar a Moreno y a la secretaria de Ferraz Celía Rodríguez el próximo 29 de octubre tras las revelaciones de EL ESPAÑOL sobre los pagos del PSOE en efectivo que no fueron incluidos en su contabilidad.

Celia Rodríguez fue la trabajadora de Ferraz que se encargó de realizar pagos en sobres a Koldo y Ábalos, según ha podido constatar la UCO en su informe por las conversaciones halladas en los dispositivos del exasesor del ministro de Transportes.

Por su parte, Moreno es el responsable de que no se declarasen pagos y anticipos en las cuentas que el PSOE entregó en el Tribunal de Cuentas.

La contabilidad del PSOE durante la etapa de Moreno en la gerencia contiene hojas de liquidación de gastos con tachones, borrones y datos sin justificar.

Incluso en algunos documentos de los pagos falta alguna de las tres firmas requeridas.

EL ESPAÑOL tiene constancia de que tanto Ábalos como Santos Cerdán y otros cargos también solicitaron "anticipos" en efectivo a la caja de Ferraz.

Según fuentes socialistas, el gerente Mariano Moreno utilizaba el mismo modus operandi con altos cargos y trabajadores del partido.

De igual forma, existen hojas de liquidaciones de los dos últimos secretarios de Organización de Pedro Sánchez que no coinciden con lo declarado por Ferraz en el Tribunal de Cuentas.

Las hojas de Ábalos

EL ESPAÑOL publica este martes dos nuevos documentos inéditos. Estas hojas de liquidación de gastos corresponden a José Luis Ábalos.

En la primera, del 30 de mayo de 2018, Ábalos pasó 1.831,98 euros en comidas.

Documento 1. Hoja de liquidación de gastos de José Luis Ábalos con fecha 30 de mayo de 2018. EL ESPAÑOL

En la segunda, del 6 de junio de 2018, el secretario de Organización del PSOE solicitó el pago de 392,69 euros al partido. Esta liquidación se realizó sólo un día antes de que fuera oficialmente nombrado ministro de Fomento.

Documento 2. Hoja de liquidación de gatos de José Luis Ábalos con fecha 6 de junio de 2018. EL ESPAÑOL

Las cantidades tampoco cuadran con las declaradas por el PSOE, ya que según sus cuentas pagó 2.228,48 euros en mayo y 3.118,31 euros en junio.

Sin embargo, podría ocurrir que, a diferencia de los claros descuadres de Koldo, en el caso del exministro se juntaran varias liquidaciones por mes.

Koldo García justificó con tickets todas sus hojas de gastos, sin embargo, el PSOE no declaró varias liquidaciones y anticipos de forma reiterada, al menos entre los años 2017 y 2018.