El juez del TS cita a declarar al exgerente del PSOE tras las revelaciones de EL ESPAÑOL sobre los pagos al partido

José Luis Ábalos y Koldo García se acogieron a su derecho a no declarar, lo que ha llevado a la citación de testigos para esclarecer los hechos.

El informe de la UCO menciona pagos en metálico por parte del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García que no aparecen en la documentación oficial del partido.

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a declarar al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, por posibles pagos en metálico no registrados.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del procedimiento por una presunta trama de corrupción que implica a los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del partido Mariano Moreno Pavón y la trabajadora Celia Rodríguez.

Las citaciones están relacionadas con los pagos en metálico a Ábalos y a su asistente, Koldo García, a los que se refiere el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 8 de octubre.

Ese informe analiza el patrimonio de Ábalos y descubrió que tanto él como García recibieron ingresos en metálico del PSOE que no constan, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por este partido al Tribunal Supremo.

En una resolución conocida este lunes, Puente explica que la omisión de esos pagos en los 'excel' que el PSOE ha enviado al juez está "más allá" de los descuadres "de mínima importancia económica” que también existen entre la información oficial del partido y los pagos reales detectados por la UCO.

Es decir, que la discordancia entre el dinero en metálico pagado por el PSOE a Ábalos y García y lo que consta en la información enviada por el partido es superior a esos descuadres menores.

El informe de la UCO indicaba que en algunos casos hay "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos” facilitadas por el partido político; pero, en otras ocasiones, “no se ha podido confirmar dicha correspondencia”.

De este modo, se han detectado pagos por miles de euros que, especialmente Koldo García, reflejaba en las conversaciones con su esposa y con Ábalos pero que no aparecen en la información proporcionada por el PSOE.

El juez también justifica la citación de Mariano Moreno -gerente del partido cuando se produjeron esos pagos- y Celia Rodríguez -la empleada que entregaba los sobres con dinero en metálico- en el hecho de que la pasada semana tanto Ábalos como García se acogieron a su constitucional derecho a no declarar, .

De este modo, el instructor no pudo recabar de ellos información alguna que explique los pagos y las divergencias entre los mensajes de los investigados y la información aportada por el partido.

Puente adelanta, no obstante, que, en caso de haber motivo para investigar esos pagos del PSOE, en principio no será él el encargado de hacerlo.

Ello se deduce de la afirmación del instructor de que procede citar a Moreno y Rodríguez "a los efectos de procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación".

EL ESPAÑOL publica hoy documentos inéditos de pagos de los que el PSOE no ha informado al Tribunal Supremo y anticipos sin motivar de los años 2017 y 2018 a Koldo García por parte de esa formación política.

García justificó con tickets sus hojas de gastos, pero el PSOE no declaró tampoco al Tribunal de Cuentas varias liquidaciones y anticipos de forma reiterada al menos en 2017 y 2018.

El de Koldo García no sería un caso aislado, ya que, según confirman fuentes socialistas a este periódico, el gerente Mariano Moreno utilizaba el mismo modus operandi con altos cargos y trabajadores del PSOE.