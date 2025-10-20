El jerezano acusado de espiar a Assange en Londres, a juicio: la Fiscalía pide 13 años de cárcel y que testifique Rafael Correa

Morales, a través de su empresa UC Global, supuestamente filtró a Estados Unidos audios y vídeos de Assange mientras gestionaba la seguridad de la embajada.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, ha sido llamado a testificar en el juicio, dado que el espionaje ocurrió durante su mandato.

La Fiscalía solicita 13 años y medio de cárcel para Morales por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas.

David Morales, un exmilitar jerezano, enfrenta un juicio acusado de espiar a Julian Assange mientras este estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.

David Morales, el jerezano investigado por, supuestamente, espiar al activista Julian Assange, se sentará en el banquillo de los acusados.

Así consta en una resolución, fechada este mismo lunes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La Fiscalía pide, en total, 13 años y medio de prisión para Morales por dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, por uno de cohecho y por tenencia ilícita de armas.

Asimismo, el fiscal solicita que declare en el juicio, como testigo y perjudicado, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, ya que el supuesto espionaje a Assange se produjo cuando éste estaba asilado en la Embajada de ese país en Londres.

La empresa UC Global, de la que era dueño Morales, fue la encargada de gestionar la seguridad de este recinto. Supuestamente, este exmilitar jerezano filtró audios privados y vídeos íntimos a la Inteligencia de Estados Unidos, país que pretendía extraditar a Assange para juzgarle.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, Assange, por su parte, solicita, en total, 20 años y medio de cárcel para el acusado. Correa, también perjudicado por estos hechos, pide la misma pena para Morales que el fiscal: 13 años y medio de prisión.

Por el momento y salvo sorpresa, Morales se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Es probable que Correa, al tratarse de uno de los perjudicados —también fue "objeto del espionaje", según la Fiscalía— testifique en el juicio, que se celebrará ante la Sala de lo Penal.

El juez Santiago Pedraz fue el encargado de investigar estos hechos y este mismo lunes ha decretado la apertura de juicio oral contra Morales, contra uno de sus socios y contra la propia UC Global.

El magistrado ha impuesto a los tres una fianza de 30.000 euros, que deberán abonar en los próximos días de forma conjunta y solidaria. De esta forma, harán frente a las hipotéticas indemnizaciones que deban pagar si son condenados.

