El juez deja en libertad a Koldo García tras la comparecencia en la que no declaró sobre su papel de "gestor" de fondos de Ábalos

La noticia está en actualización, y se espera más información sobre el papel de García en la gestión de fondos de Ábalos.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición de las acusaciones populares de acordar la prisión preventiva de Koldo García, asistente del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Puente ha vuelto a compartir la posición del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que, tras una comparecencia en la que Koldo García se ha negado a declarar, ha pedido que se mantengan las medidas cautelares que ya tiene impuestas: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y comparecencias quincenales.

Luzón ha argumentado que esas medidas son suficientes "en este momento", en el que aún no ha terminado la instrucción y no se han presentado escritos de acusación contra García.

Koldo García llega al Supremo

"No se advierte el concurso de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación del derecho findamental a la libertad", afirma el instructor respecto a la petición de las acusaciones populares, explicitada en la comparecencia por el letrado del Partido Popular.

La citación del asistente de Ábalos ha estado motivada, como la del propio exministro ayer, por el reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el patrimonio del todavía diputado y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

La UCO ha concluido que tanto Ábalos como su asistente, Koldo García, manejaron "ingresos irregulares y opacos" en efectivo. Fondos que aumentaron, además, durante la etapa en la que encabezó el Ministerio de Transportes.

El informe policial señala, además, que ambos cobraron dinero en efectivo del PSOE en concepto de liquidación de gastos cargados al partido. La mayoría de esos pagos aparecían reflejados en la documentación que el partido ha remitido al Tribunal Supremo. No obstante, también han aparecido abonos del PSOE a Ábalos y García "sin respaldo documental", afirman los investigadores.