El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, nuevo abogado de José Luis Ábalos

Bautista, experto en blanqueo de capitales y terrorismo, reemplaza a José Aníbal Álvarez como abogado de Ábalos en el Tribunal Supremo.

El letrado Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional hasta 2024, ha asumido la defensa del diputado y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos, según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes jurídicas.

Bautista reemplazará a José Aníbal Álvarez, que ha defendido al exministro de Transportes desde el comienzo del proceso que se sigue contra él en el Tribunal Supremo, en noviembre de 2024.

Ábalos se enfrenta a graves cargos de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias relacionados con una presunta trama de corrupción por la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones.

La designación de Bautista pone fin a la situación que se ha producido con la "intempestiva" -en palabras del instructor del Supremo, Leopoldo Puente- renuncia de Ábalos a su primer abogado.

Puente consideró que esa renuncia se hizo "en fraude de ley" tanto por el momento en el que se produjo (48 horas antes de haber sido citado a declarar) como por la "completa ausencia de justificación razonable que la fundamente".

Por ello, concluyó que Ábalos solo pretendía "forzar" la suspensión de su comparecencia. El juez no suspendió la citación y obligó a Ábalos a ser asistido por José Aníbal Álvarez hasta que designase un nuevo abogado de su elección o se le asignase uno de oficio.

Doctor en Derecho, Carlos Bautista ingresó en la carrera fiscal en 1993 y ha estado destinado durante 18 años en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Es un especialista en blanqueo de capitales, terrorismo y extradiciones. Entre otros procesos, participó en el juicio de los atentados del 11-M y en el caso Faisán, en el que se condenó al aparato financiador de ETA. En el bar Faisán se producía la recepción de las cartas de extorsión de ETA para su posterior distribución en el País Vasco y Navarra. Era el lugar donde los extorsionados debían entregar la cantidad exigida, que era más tarde recogida y enviada a Francia.

También ha sido quien, en nombre de la Fiscalía, como coordinador de esta materia, presentó decenas de recursos contra las decisiones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de conceder terceros grados a presos etarras.

Participó en el caso Gestoras Askatasuna; en la estafa piramidal que dio lugar al caso Mundo Mágico y fue el fiscal de la Operación Vortex, que desembocó en la primera condena por integración en una organización terrorista cibernética vinculada al yihadismo.

Elegido por sus compañeros de la carrera, fue vocal del Consejo Fiscal entre diciembre de 1995 y febrero de 2000 dentro de la lista de la Asociación de Fiscales.