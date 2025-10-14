El CGPJ abre un expediente por falta grave al juez Eloy Velasco por descalificar a Irene Montero

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ordenado al Promotor de la Acción Disciplinaria que abra expediente disciplinario al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por una falta disciplinaria grave al descalificar a la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

El magistrado, durante un foro de debate que tuvo lugar en 2024, acusó a la exministra de Igualdad de dar lecciones sobre el consentimiento "desde su cajero de Mercadona".

El Promotor, según ha informado el CGPJ a través de un comunicado, había resuelto archivar la diligencia informativa incoada a raíz de las quejas recibidas por las declaraciones del juez Velasco al considerar que carecen de relevancia disciplinaria por el contexto en el que fueron realizadas y al estar, por tanto, al margen de la actuación judicial.

También porque en dichas declaraciones abordó un tema de actualidad -el consentimiento- sobre el cual, desde determinados sectores, se venía polemizando en torno a las interpretaciones que el colectivo judicial hace de este concepto jurídico en el desempeño de su función jurisdiccional.

Según varias informaciones periodísticas, Velasco se refirió así a la líder de Podemos: "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir, a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás".

La Comisión Permanente no comparte los argumentos del Promotor, que señalaba que las manifestaciones tampoco encajan en la conducta que tipifica el artículo 417.2 LOPJ -dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición-, por lo que ha acordado ordenarle la incoación de expediente disciplinario al magistrado.

La decisión se ha adoptado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; y han anunciado la formulación de voto particular los vocales Pilar Jiménez Bados, José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel

Revuelta y Alejandro Abascal.

Además, la Comisión Permanente toma conocimiento del archivo de las diligencias informativas incoadas en relación con varias quejas contra los magistrados Adolfo Carretero por el caso Errejón y Ángel Hurtado por la causa sobre el fiscal general del Estado.