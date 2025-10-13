El juez Peinado amplía la investigación a la mujer de Sánchez al menos hasta abril

La investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por supuestos delitos de corrupción (tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional) se prorroga, al menos, hasta el próximo 16 de abril.

Así lo ha acordado el juez Juan Carlos Peinado en una resolución fechada el pasado viernes y conocida este lunes.

El instructor no tiene un plazo concreto para acabar la fase de investigación que, de hecho, puede prolongar cada seis meses, motivadamente, si justifica que hay diligencias pendientes.

La prórroga de las diligencias, que comenzaron en abril de 2024, significa que la investigación a la esposa de Pedro Sánchez se desarrollará en plena etapa de, al menos, elecciones autonómicas. Las de Castilla y León están previstas para marzo y las de Andalucía, para junio.

Peinado relaciona las numerosas diligencias que aún quedan por recibir y practicar. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debe elaborar un informe sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en relación con el máster y la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que dirigía Gómez en relación con los convenios de creación de otras cátedras extraordinarias.

La UCO también tiene pendiente de analizar los repositorios aportados por Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica, que hicieron trabajos para la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez.

La Escuela de Gobierno de la UCM y Amazon tienen que enviar al juez los correos electrónicos emitidos y recibidos en relación con el máster y la cátedra, para su posterior análisis e informe por la UCO.

La Presidencia del Gobierno debe informar de las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde julio de 2018, cuando Sánchez llegó a Moncloa, así como de las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez.

La tesis del juez es que hubo una extralimitación de Álvarez en sus funciones que constituiría un delito de malversación, al haberse dedicado a ayudar a la mujer de Sánchez en sus actividades profesionales particulares. La Audiencia de Madrid le ha dado luz verde para investigar en esa dirección.

Peinado ha pedido, además, todos los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta de correo asignada en Presidencia del Gobierno a Begoña Gómez, una diligencia que está recurrida ante la Audiencia de Madrid por la defensa, que la considera desproporcionada.

El instructor tiene que resolver sobre las diligencias pedidas por las partes después de que las diligencias se hayan transformado en procedimiento ante el jurado popular. Entre ellas, la acusación popular ha pedido que Pedro Sánchez declare como testigo.

Aunque la resolución no lo menciona, el juez debe citar a declarar a varios cargos de la UCM propuestos por la defensa de Gómez, tal como le ha ordenado la Audiencia de Madrid.

Peinado advierte que habrá nuevas diligencias "a la vista del resultado de las diligencias practicadas y los informes recibidos".