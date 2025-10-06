Begoña Gómez pide a Peinado que reclame a Moncloa los "antecedentes" de los asistentes de las esposas de expresidentes

La defensa de Begoña Gómez ha pedido este lunes al juez Juan Carlos Peinado que se dirija a la Secretaria General de Presidencia del Gobierno para que informe "sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del Presidente del Gobierno".

En su escrito, la defensa propone que la información pedida a Moncloa incluya "la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".

No es usual que la defensa de la esposa de Pedro Sánchez pida diligencias en un procedimiento en el que viene sosteniendo desde el principio que no hay ningún delito.

En estas diligencias Peinado investiga si Begoña Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, incurrieron en un delito de malversación dado que la segunda envió correos electrónicos y asistió a reuniones relacionadas con la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que la mujer del jefe del gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Los letrados Antonio Camacho y José María de Pablo, que defienden a las dos investigadas, vienen señalando que no existe una regulación del estatus de la cónyuge del presidente del Gobierno.

La defensa de la esposa de Sánchez da este paso horas antes de que tenga que acudir a una nueva comparecencia en el Juzgado de Instrucción Número 41 para que Peinado informe a las partes de que, si finalmente el caso llega a juicio por el resto de delitos que le atribuye, lo hará un jurado popular.

En un principio, el juez lo acordó para el delito de malversación, que imputa a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en una pieza separada y celebró esta misma comparecencia el pasado 27 de septiembre.

Pero finalmente decidió transformar todas las actuaciones, también la pieza principal, para que siga por los cauces del tribunal del jurado en lo tocante a los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

El instructor ha citado para las 17.30 horas de este lunes a Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado, para comunicarles esta última decisión.