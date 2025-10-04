Vanderleia alias 'Michel', Ofelia Stoica y Rozalía: aparecen otras tres mujeres a las que Koldo pagaba por encargo de Ábalos

El último informe de la Guardia Civil sobre el caso Ábalos desvela los nombres de otras tres mujeres a las que el exministro realizó pagos.

Para ello, José Luis Ábalos recurrió a su principal asesor y hombre de confianza, Koldo García. Fue éste quien, por indicación del entonces ministro, abonó regalos e hizo transferencias a Ofelia Stoica, Vanderleia Aparecida de Oliveira y Rozalía.

Todas ellas son extranjeras, ya que, en el informe, aparecen identificadas mediante un NIE (Número de Identificación de Extranjeros). En total, Ábalos les envió 3.623 euros.

¿Quiénes son estas mujeres? La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil subraya que, como poco, "mantenían una relación lo suficientemente cercana [con Ábalos] como para que, en varias ocasiones, éste atendiese a sus demandas de dinero".

Los agentes relatan que el modus operandi para pagar a estas mujeres era siempre el mismo: Ábalos reenviaba a Koldo los mensajes que ellas le habían remitido previamente y daba órdenes a su asesor.

"Buenos días, Jose (sic). ¿Me vas a ayudar? Es urgente, envíame aunque sea 200. Si no, pues nada. Gracias de todas formas", solicitó Ofelia Stoica al ministro el 4 de septiembre de 2021. Ábalos rebotó este mensaje a Koldo García y éste ingresó 201 euros a la mujer (incluida la comisión de gestión, de un euro).

Previamente, en junio, el exministro, a través de su mano derecha, le había ingresado 300 euros.

La UCO también incluye en su informe, ya enviado al Tribunal Supremo, otro mensaje atribuido a Ofelia: "Jose, ¿has averiguado algo para ir a trabajar o no? Si puedes, envíame 100 euros, por favor, Jose, que estoy muy mal".

La dinámica fue la misma: Ábalos reenvió ese wasap a Koldo. En esta ocasión, el asesor le preguntó: "¿La de siempre?".

El entonces ministro, curiosamente, respondió: "Gabriela". Al poco, hizo una transferencia (de 101 euros) a la misma cuenta bancaria en la que Ofelia Stoica recibía el dinero.

El 16 de diciembre, la mujer volvió a quejarse de su apurada situación económica. Pidió a Ábalos 300 euros. "Te los doy cuando te vea", le prometió. Koldo García le envió, por transferencia, 301 euros.

El modo de proceder fue el mismo con Vanderleia Aparecida de Oliveira. Esta mujer, no obstante, es referida por ambos investigados como "Michel" (sic).

Los ingresos a su favor se dirigieron tanto a su cuenta bancaria como a la de su hijo. Ábalos ordenó que así se hiciera.

"Cuando puedas, ingrésale 200 a Michel (sic), que dice que no tiene para comer", indicó el político a Koldo García el 4 de agosto de 2020.

"¿Puedes transferir 300 a Michel? Confírmame cuando lo hagas, que está canina", ordenó Ábalos el 28 de octubre.

"Si aún me pudiera deducir de la renta estos donativos, jajaja", bromeó el exministro con su asesor cuando, el 11 de mayo de 2021, poco antes de la campaña de la Renta de ese año, ordenó a García que ingresase a la mujer 100 euros. "Tú eres la polla, jajaja. En cinco minutos", respondió Koldo.

Finalmente, la UCO alude en su informe a una tal Rozalía, a la que Ábalos y Koldo también llaman Rosa.

Como en los casos anteriores, el entonces ministro ordena a su hombre para todo que haga transferencias en favor de esta mujer.

La primera vez que esto sucede, García le pregunta a Ábalos por el número de cuenta de Rosa. El político le comenta que se lo envió tiempo atrás. "Creo que pone Rozalía", le precisó.

"Este intercambio de mensajes sugiere que Koldo ya disponía de esta información, lo que apuntaría a entregas anteriores en efectivo, no reflejadas en las cuentas bancarias".

El Tribunal Supremo investiga a Koldo García y José Luis Ábalos por formar parte de una trama que, supuestamente, habría cobrado comisiones ilegales a cambio del amaño de obras públicas en transportes.

En esta investigación también se han constatado pagos del exministro, a través de su asesor, a otras mujeres.