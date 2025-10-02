La UCO pide al juez investigar las cuentas de la expresidenta de Adif y el exjefe de Carreteras en busca de contraprestaciones

La Guardia Civil ha solicitado al juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, que investigue las cuentas bancarias de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, en busca de "contraprestaciones".

Así lo plantea la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado en un informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Tanto Herrero como Pardo de Vera están siendo investigados por Moreno, juez encargado de la rama del caso Koldo que aún se instruye en la Audiencia Nacional.

Otra parte de la causa (conocida ya como caso Ábalos/Cerdán) la investiga un magistrado del Tribunal Supremo, al afectar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso. Debido a esta condición, está aforado y sólo el Supremo puede encausarle.

Ismael Moreno, por su parte, investiga a Pardo de Vera y Herrero prestaron asistencia al entonces ministro Ábalos en el supuesto amaño de obras públicas.

Asimismo, el magistrado investiga a la expresidenta de Adif por la contratación, presuntamente irregular, en dos empresas públicas de Jésica Rodríguez, la entonces novia del extitular de Transportes.

