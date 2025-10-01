Red.es "enfatizaba excelencias" de Barrabés en los informes de valoración de otras ofertas para denostarlas: "No es razonable"

La entidad pública Red.es ensalzó "de forma muy reiterada" las "excelencias" de la oferta presentada por el empresario Juan Carlos Barrabés a la hora de valorar técnicamente las propuestas de otras compañías competidoras.

Así lo critica el extenso informe elaborado por el perito de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) adscrito a la Fiscalía Europea, que subraya que esta práctica "no es usual ni razonable".

El perito investiga supuestas irregularidades en varias adjudicaciones recibidas por Barrabés, ya que afectan a fondos de la UE.

Las más de 300 páginas de informe también han sido incorporadas a la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Gómez, además, firmó dos manifestaciones de interés (una suerte de cartas de recomendación) en favor de dos proyectos de Barrabés que se presentaron a sendos concursos públicos, en los que resultaron vencedores.

Ahora, en su informe, el perito de la IGAE señala que, a la hora de examinar casi todas las ofertas competidoras a la de Barrabés, se usó a éste último como baremo.

"[En los informes técnicos] se ha utilizado como referencia para valorar prácticamente todas las ofertas las correspondientes a las UTE Innova Next SLU y The Valley Digital Business School SL, no efectuándose referencias a los pliegos, que deben ser los documentos de referencia para

efectuar la valoración", reprocha el informe del interventor de la IGAE.

Innova Next SLU, una de las dos compañías que conforman esta UTE (unión temporal de empresas), pertenece al Grupo Barrabés. Y es la que, al parecer, fue utilizada como referencia para denostar al resto de ofertas competidoras.

Ahora bien, el informe también señala un detalle al respecto: "Conviene advertir que, tanto en los informes de valoración como en otros documentos, esta UTE no aparece [mencionada] por su nombre, sino por el de Barrabés y The Valley". Finalmente, fue la ganadora en los contratos adjudicados por Red.es analizados.

El interventor de la IGAE tacha de "no razonable" e "inusual" el hecho de que, para valorar una oferta perdedora, se ensalcen las bondades de la ganadora.

Fragmento del informe del interventor de la IGAE adscrito a la Fiscalía Europea. EL ESPAÑOL

El informe admite que "en algunas valoraciones también se citan otras ofertas que en algunos aspectos concretos se consideran por el técnico firmante (...) de buena calidad". Pero, a renglón seguido, reprocha que "en la mayor parte de las valoraciones de cada uno de los elementos a valorar, (...) se resaltan las insuficiencias de cada una en comparación con la que se consideran de mejor calidad, las presentadas en cada licitación por la UTE Innova Next SLU y The Valley".

"Estas referencias, que se repiten en numerosas ocasiones en cada uno de los informes, enfatizan la alta calidad de las ofertas de la UTE Innova Next SLU y The Valley en el elemento o característica concreta que es objeto de valoración", afea el interventor de la IGAE.

"No es algo usual en este tipo de informes técnicos", concluye el informe. "Estas referencias se incluyen incluso en la valoración de ofertas cuya calidad es muy baja", destaca. "Enfatizar de manera muy reiterada las excelencias de una oferta en las valoraciones de otras ofertas, que según el valorador no tienen esta característica, no es razonable", finaliza.

La conclusión principal del informe es demoledora: los contratos adjudicados por Red.es a sociedades de Barrabés en julio de 2021 pudieron incurrir en "fraude de ley".

El documento afirma que se incrementó "injusta e ilegalmente" la puntuación asignada a la oferta de la UTE de The Valley e Innova Next.