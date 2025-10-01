Israel cancela su asistencia a la cumbre mundial de Justicia organizada por Conde-Pumpido para "evitar conflictos" por Gaza

La delegación israelí que tenía previsto acudir a la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebrará en Madrid del 28 al 30 de octubre, con el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido como anfitrión, ha cancelado su asistencia para "evitar conflictos" por su presencia en la cumbre, a la que sí acudirá un reducido grupo de emisarios palestinos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que, entre las más de 100 delegaciones que habían confirmado su asistencia, se encontraban una de Israel y otra de Palestina, así como representantes marroquíes y saharauis.

Sin embargo, como ha avanzado este miércoles La Razón y ha confirmado Europa Press, finalmente la delegación israelí ha optado por eludir la cita.

Las fuentes consultadas trasladan que los representantes de los tribunales israelíes buscan evitar que la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza -calificada de "genocidio" por Naciones Unidas- se cuele en las intervenciones de otras delegaciones convirtiéndose en objeto de críticas.

Esta decisión llega semanas después de que la presencia del equipo ciclista Israel Premier-Tech en La Vuelta a España acaparara la atención por las protestas contra su participación en la competición deportiva, que finalmente acabaron en altercados que obligaron a cancelar la última etapa.

La conferencia, impulsada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se celebrará bajo el título Los Derechos Humanos de las generaciones futuras", con la presencia de más de 90 tribunales y cortes Constitucionales de todo el mundo.

El congreso, que acogerá el recinto ferial de IFEMA, supondrá un paréntesis en la actividad de la corte de garantías.

De hecho, las fuentes avanzan que lo más probable es que en noviembre se celebre sólo uno de los dos plenos mensuales que son habituales.