Cristina Álvarez interactuó con hasta 16 empresas y entidades para que pagaran o ayudaran a la cátedra de Begoña Gómez

Reale Seguros SA, la Cámara de Comercio de España, Google, la Fundación ONCE, Mindway Ecosystem SL, Conpymes, la Asociación Española de Fundaciones, Pacto Mundial de la ONU España, SpainNAB, KPMG, Indra, Ceapi, Human Age Institute, Cenieth, Deloitte y Mercadona.

Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, contactó y/o interactuó con al menos 16 empresas o entidades para que pagasen o colaborasen con la cátedra que por entonces dirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Son los nombres que configuran el anterior listado. Todos ellos aparecen mencionadas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los 121 correos electrónicos enviados por Álvarez para hacer distintas gestiones del día a día de este proyecto académico.

Begoña Gómez co-dirigió la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva TSC hasta 2024, cuando la Universidad Complutense de Madrid (UCM) decidió cancelarla, una vez la esposa de Sánchez ya estaba siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado.

Reale Seguros

El 15 de julio de 2021, la asistente se dirigió a Juan Carlos Doadrio, el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, para que la universidad le remitiese documentación a Reale Seguros, uno de los patronos de la cátedra.

La aseguradora había aportado 60.000 euros a este proyecto, a modo de donación, y necesitaba ciertos archivos para rellenar su declaración ante Hacienda correctamente.

Esta petición, dirigida a la Complutense, se formuló a través del correo personal de Cristina Álvarez, una cuenta de Gmail con dominio @gmail.com. Sin embargo, dicha solicitud aparece firmada por Begoña Gómez [ver imagen siguiente].

Correo firmado por Begoña Gómez dirigido a la UCM y enviado desde la cuenta de Cristina Álvarez. EL ESPAÑOL

Existen, no obstante, más correos enviados por Álvarez con gestiones para la cátedra y que no figuran en este último informe de la Guardia Civil.

A principios del año 2024, la asistente mandó otro e-mail a Reale Seguros. En él, instaba a esta aseguradora a que siguiera financiando el proyecto de Gómez, como mecenas.

En ese correo, publicado por este periódico, Cristina Álvarez admitía que hablaba en nombre de la esposa de Sánchez.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior", le escribió a una directiva de Reale.

Ese mail también fue enviado desde la cuenta personal de Álvarez. No obstante, EL ESPAÑOL publicó otro correo electrónico que la asistente de Gómez sí envió a la aseguradora desde un dominio oficial, ya que incluye, al final, un membrete gubernamental y un logotipo del Palacio de la Moncloa.

Con fecha de noviembre de 2021, también se mencionaba en él a la esposa de Sánchez.

"Tal y como has quedado con Begoña, te hago llegar los datos técnicos para que puedas hacer...", le indicó hace casi cuatro años Álvarez a la responsable de Comunicación y Reputación Corporativa de Reale Seguros.

Cámara de Comercio

La asistente, que continúa a día de hoy en su cargo y sigue siendo pagada con fondos públicos, también intervino en las negociaciones a tres bandas entre Gómez, la Universidad Complutense y la Cámara de Comercio de España.

Para ello, un alto cargo de esta entidad —la Cámara firmó un convenio con la cátedra— puso en copia a la asistente en sus comunicaciones.

En concreto, María Jesús Luengo, directora de la Oficina de Presidencia, Comunicación y Marketing de la Cámara de Comercio, solicitó modificar el nombre del acuerdo. De "convenio marco de colaboración" a sólo "convenio marco". Y así se lo trasladó a Álvarez en febrero de 2022.

"Finalmente, es ésta [la asesora] quien emitiría la respuesta, indicando la ausencia de inconvenientes por parte de la UCM para adoptar la modificación planteada por la Cámara", relata la UCO en su informe sobre los correos electrónicos.

A las pocas semanas, el 20 de abril de 2022, Álvarez volvió a escribir a Doadrio: "Buenos días, Juan Carlos. Te hago llegar el convenio de la Cámara de Comercio (...) para la firma. Como hemos comentado, a ellos les gustaría hacer una firma simbólica en el Rectorado, miramos fechas y vemos".

Google

El 7 de julio de 2022, la asistente de Begoña Gómez envió otro correo a Doadrio. Le informa que la empresa tecnológica Google necesita una persona de contacto en la UCM a la que dirigirse.

Seis días antes, un alto cargo de esta compañía en España, Miguel Escassi, había coincidido en un evento con la esposa de Sánchez. Aquel acto, promovido por la Fundación Pablo Iglesias, se celebró en el Ateneo.

Escassi, actual director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google en la Península Ibérica, había sido previamente asesor de Transformación Digital de la exvicepresidenta segunda del Gobierno Nadia Calviño, durante el periodo de definición de la Agenda España Digital 2025.

También intervino en la definición de las políticas, reformas e inversiones digitales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Sánchez.

Aquel evento en el Ateneo, al que también asistió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tenía por objeto la presentación del proyecto Los carteles de la Guerra, en el que colaboró Google Arts and Culture. La coincidencia en ese acto de Gómez y de Escassi resultó providencial: a los pocos días, Cristina Álvarez volvió a dirigirse por correo a Doadrio. En esta ocasión, la asistente le dicta al vicerrector el contenido de la carta que tenía que enviar a Google para que colaborara con 40.000 euros en la cátedra. Google no solo aportó esta cantidad, sino que, posteriormente, la incrementó con 70.000 más. Es decir, en total, puso 110.000 euros. Escassi, muy próximo al Gobierno de Sánchez, declaró como testigo ante el juez Peinado el pasado 14 de mayo. Afirmó que nunca tuvo "interlocución directa" con Cristina Álvarez, ya que era Gómez la que acudía a las reuniones con Google.

La Fundación ONCE

En otro de los correos electrónicos, la asistente se dirige a Blanca de Juan, la primera coordinadora que tuvo la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

Le pide que revise una adenda, que solicita que, después, sea enviada a la Fundación ONCE "para que la firme digitalmente".

Una vez rubricada, Álvarez se la haría llegar de nuevo a la Universidad y a los patronos de la cátedra: Reale Seguros y Fundación La Caixa.

Mindway

Álvarez también intervino en materia de finanzas. En un correo fechado el 16 de febrero de 2022, la asistente valora los pormenores de un convenio que iba a firmarse entre la cátedra y la empresa educativa Mindway.

"Te adjunto el documento que nos ha pasado Mindway y que te he comentado por teléfono. Lo vemos muy extenso, cuando la UCM ya tiene firmado algo con ellos", expresó, en conversación —vía mail— con Doadrio.

"Queremos algo que, sobre todo, deje constancia [de que], en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la Cátedra TSC", subrayó Álvarez.

"Que [Mindway] no pueda utilizar los contenidos, la generación de vídeos, píldoras, ejercicios y estructura del Máster [adscrito a la Cátedra] en caso de rescisión", añadió la asistente de Gómez.

"Un cordial saludo. Quedo a la espera de un documento", se despidió de Doadrio.

Conpymes

En 2021, Begoña Gómez y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, amadrinaron el nacimiento de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). En 2025, el presidente del Gobierno mantuvo un encuentro en Moncloa con el presidente de esta organización, José María Torres.

Entretanto, Cristina Álvarez —al alimón con la mujer de Sánchez— también hizo gestiones con Conpymes en favor de la Cátedra TSC.

Begoña Gómez remitió a Doadrio, el 31 de mayo de 2022, un acuerdo firmado con la Confederación Nacional de Pymes, ya rubricado por ésta.

La mujer de Sánchez solicitó al vicerrector que lo rubricase. Una vez hecho, Juan Carlos Doadrio no le envió el documento a Gómez, sino a su asistente, Cristina Álvarez.

El exvicerrector, cuando declaró como testigo ante Peinado, precisó que tuvo "casi más [trato] con Cristina, al final... casi más con Cristina, que con Begoña".

Asociación Española de Fundaciones

Tal y como relata el informe de la UCO, Doadrio "realizó gestiones" para que los patronos de la cátedra firmasen una adenda suscrita por la Asociación Española de Fundaciones (AFE).

"En ese sentido, emite un correo electrónico el 24 de junio de 2022 dirigido a Reale", expresa el dosier. En copia, como de costumbre, Cristina Álvarez. También, la Sección de Gestión de Convenios de la UCM.

Finalmente, cinco días después, el ya exvicerrector le envía un documento a Gómez y a Álvarez para que lo firme la AEF. "Desprendiéndose que se encargaría de ello alguna de las dos destinatarias", indican los agentes de la UCO.

"Tras esto, el contacto con AEF se mantiene exclusivamente desde la cuenta de Gómez, la cual recibiría la respuesta definitiva el 1 de julio de 2022", recoge el informe.

Pacto Mundial de la ONU España

En julio de 2022, Álvarez también gestionó la firma de una adenda por parte de Pacto Mundial de la ONU España.

Esta entidad se define como "la iniciativa de Naciones Unidad que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo".

El día 6 de aquel mes, la esposa de Sánchez hizo llegar a Álvarez y a Doadrio una adenda firmada por Pacto Mundial. Les solicitó que fuera rubricada por la UCM "a la mayor brevedad".

La asesora se puso manos a la obra. Finalmente, el 28 de septiembre, envía a dos cuentas de correo de esta entidad una versión de la misma, que antes tuvo que corregir, debido a una errata.

En aquel mail, Álvarez alude a una conversación previa con Javier Molero, presidente de Pacto Mundial de la ONU España, lo que apunta a que sus gestiones también fueron telefónicas y presenciales, además de telemáticas.

Fragmento del informe de la UCO. EL ESPAÑOL

"Buenos días. Tal como he comentado por teléfono a Javier, parece ser que había una errata en uno de los apellidos de las personas que firman, por lo que desde la UCM me solicitan que os pase el documento de nuevo para la firma, tras la corrección. Disculpad las molestias", indica la asesora de Begoña Gómez.

La respuesta, por parte de Molero, fue un e-mail dirigido expresamente a Álvarez, con Doadrio y la esposa de Sánchez en copia.

KPMG

En julio de 2022, la asistente de Begoña Gómez remitió a esta última un borrador de la adenda que pretendía firmar la Fundación KPMG, la rama de la auditora dedicada a "impulsar las capacidades del tercer sector, la educación y la formación continua", tal y como figura en su web.

El asunto de aquel correo que Álvarez envió a la esposa de Sánchez era el siguiente: "Adenda de KPMG. Lee todo lo incorporado y sí damos el ok, que la firmen".

Correo de Álvarez a Begoña Gómez sobre KPMG. EL ESPAÑOL

Más adelante, la asistente también fue la encargada de hacer llegar a Doadrio una nueva versión del documento tras introducir en él las modificaciones que había propuesto la Fundación.

"Hola, Juan Carlos. Te hago llegar la adenda de KPMG, que han incorporado algunos asuntos. Mira, por favor, si les podemos decir ok para que nos la fimen. Gracias", escribió la asesora desde su perfil de Gmail personal, en que siempre utilizó en las gestiones que detalla la UCO en su informe.

Indra-Minsait

El 4 de agosto de 2022, Begoña Gómez recibió un correo de Minsait, la marca del grupo Indra especializada en tecnologías de la información y transformación digital.

En dicho mail, la filial le remitía una adenda firmada y le solicitaba a la esposa de Sánchez que el resto de colaboradores de la cátedra hicieran lo propio. Por ello, reenvió dicha propuesta a Doadrio. En copia, de nuevo, figuraba el Gmail de Cristina Álvarez.

Un mes después, el 5 de septiembre, Indra volvió a preguntar a Begoña Gómez por el estado de la firma del convenio. Dicho e-mail fue reenciado a Álvarez, quien se puso en contacto con la compañía, a la que informó de un retraso "a consecuencia de un error material".

La asesora, como en otras situaciones, hace referencia a una conversación telefónica previa y adjunta su número de teléfono móvil como vía de contacto ante cualquier imprevisto. "En esta comunicación, Álvarez mantiene a Gómez en copia", advierte la UCO en su informe.

Pero la colaboración de Indra con la Cátedra Extraordinaria TSC no acabó ahí. La compañía fue una de las empresas que sufragó el desarrollo de un software adscrito a este proyecto académico.

Para ello, invirtió unos 128.000 euros. El juez Peinado, en otra de las piezas del llamado caso Begoña, investiga si la esposa de Sánchez se apropió de esta herramienta para sí misma.

¿Por qué? Porque un software muy similar fue ofrecido —gratuitamente, eso sí— en una web propiedad de una empresa unipersonal registrada a nombre de Gómez. De hecho, esta mercantil tenía un nombre muy similar al de la cátedra. Fue inscrita como Transforma TSC SL.

SpainNAB

Álvarez también supervisó, en julio de 2022, la firma de una adenda por parte de SpainNab, nombre con el que se conoce al Consejo Asesor para la Inversión de Impacto.

La propia Gómez envió a Dodrio la adenda firmada por esta entidad. La asistente estaba en copia en aquel correo electrónico.

Al poco, el entonces vicerrector lo remitió a Reale Seguros para que lo firmara, en tanto que patrono de la cátedra. Álvarez fue mantenida en copia en ese chat. También, la Sección de Gestión de Convenios de la Universidad Complutense.

Deloitte

El último día de noviembre de 2022, Gómez solicitó a Deloitte la firma de la adenda del convenio. Tras obtener respuesta el día 2 de diciembre, la esposa de Sánchez se la envió a Doadrio.

"En esta ocasión, Álvarez sólo se encuentra en copia de la primera comunicación", señala la UCO en su informe.

"En la continuación de los trámites, el vicerrector remite también el documento a La Caixa [su Fundación patrocinó la cátedra], incluyendo en copia a Gómez", indica el dosier policial.

"Ante la falta de respuesta, el 11 de enero de 2023, remite una nueva solicitud de firma; incluyendo

en esta ocasión, también a Álvarez", explican los agentes.

La Fundación La Caixa responde ese mismo día a Doadrio, con Gómez y Álvarez en copia. Posteriormente, el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM envía a la asesora de Begoña Gómez y a Reale Seguros (el otro mecenas) la documentación remitida por la fundación adscrita al banco.

La vinculación de Deloitte con la cátedra no acaba ahí. La compañía también participó en los trabajos de desarrollo del mencionado software.

Por ello, su filial Deloitte Consulting SLU cobró 60.500 euros, adjudicados por la UCM. Ahora bien, como admitió la propia compañía a Peinado, su rol se limitó únicamente a dar "soporte y asesoría" a la oficina encargada de "coordinar los trabajos" para la creación de la herramienta digital.

En la rama de la investigación relativa a la supuesta apropiación del sofware, el juez pidió información a Deloitte sobre este proyecto. En respuesta, la consultora reconoció que sus labores se ciñeron a la asesoría y la coordinación, sin haber tenido "acceso directo" a la herramienta informática.

Ceapi

En junio de 2022, Álvarez dio instrucciones al Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) para que firmarse una adenda al convenio de la cátedra.

La asistente queda a la espera de que esta entidad —que aglutina a más de 320 presidentes de las mayores empresas iberoamericanas​ de 20 países— la devuelva rubricada.

En septiembre del mismo año, interviene en dicha cadena de correos la propia Gómez para ser ella quien remite la adenda, ya firmada, a Doadrio.

Human Age Institute

Human Age Institute, adscrita a la Fundación ManpowerGroup, es otra de las entidades con las que se comunicó Cristina Álvarez.

En concreto, en noviembre de 2022, la asesora remitió a Doadrio la adenda firmada por Human Age Institute.

El entonces vicerrector de la UCM se quejó a Begoña Gómez de haber recibido un correo anterior sin este archivo adjunto. Y fue Álvarez quien puso solución al problema.

Cenieth

El Centro Nacional de Información sobre la Evolución Humana (Cenieh) ofreció a Begoña Gómez visitar su sede y, en palabras de la UCo, "mostó interés en la materia de la cátedra".

El 21 de noviembre de 2022, una representante de Cenieh envió un correo a la esposa de Pedro Sánchez.

Gómez respondió ese mismo día, "mostrando su disposición para colaborar". Para ello, facilitó al Centro el contacto de su asesora, con la intención de que ella gestionase una videollamada "en aras de tratar el asunto".

"Encantada de saludarte y felicidades por vuestro trabajo. Veo que tenemos muchas cosas en común y varias lineas de trabajo abiertas con el mismo propósito", expresó Begoña Gómez a la representante de Cenieh.

"Como te habrá contado Juan Carlos [Doadrio], uno de los objetivos de la Cátedra TSC es la difusión y divulgación de la Agenda 2030 y cómo contribuir positivamente al impacto social y medioambiental", explicó la mujer de Sánchez.

A renglón seguido, mostró su "orgullo" por la oferta del Centro. Y le remitió el número de móvil de Álvarez. "Te propongo que hables con mi compañera Cristina (teléfono 6XXXXXXXX) para agendar una videollamada en la próximas semanas y hablar más extensamente de las posibilidades que ofrece esta jomada".

Desde entonces, el contacto con Cenieh quedó en manos de Cristina Álvarez.

Mercadona

Por último, de forma breve, el informe de la Guardia Civil también incluye un escueto e-mail en el que Álvarez informó a Doadrio de que Mercadona había firmado una adenda a la cátedra.

Según expresa la asistente, era la propia Gómez quien le había advertido de ello.

El mail de Álvarez reza así: "Gracias, Juan Carlos. Informarte [de] que Begoña te ha hecho llegar una nueva adenda a la cátedra de Mercadona. Un cordial saludo".