El TC admitirá a trámite el día 7 el recurso de Puigdemont para que se le aplique la amnistía frente al criterio del Supremo

El pleno del Tribunal Constitucional abordará en su reunión del próximo 7 de octubre la admisión a trámite del recurso de amparo interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra las resoluciones del Tribunal Supremo que rechazaron aplicarle la ley de amnistía.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido incluir este asunto en el orden del día del próximo pleno, que también admitirá los recursos de Antoni Comín y Lluís Puig, informan fuentes del tribunal.

La admisión a trámite del recurso de Puigdemont ya figuró en el orden del día de la reunión del TC del pasado 9 de septiembre, pero tuvo que ser pospuesta por las recusaciones que el expresidente catalán y otros implicados en el procés interpusieron para tratar de apartar a los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías.

Las recusaciones fueron rechazadas sin más trámite el pasado día 23, por lo que el TC está ya en condiciones de iniciar la tramitación de la demanda decisiva para la aplicación de la amnistía al expresidente catalán, prófugo de la Justicia desde el otoño de 2017.

El pleno del TC debatirá también el próximo martes la petición de Puigdemont de que se acuerde, como medida cautelarísima (sin oír al fiscal), la suspensión de la orden de detención dictada por el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Esa orden impide al expresidente catalán regresar a España sin riesgo de ser arrestado e ingresado en prisión.

De acuerdo con la propuesta de la ponente, Laura Díez, la petición será previsiblemente rechazada.

La propuesta de Díez indica que "el Pleno [del TC] no aprecia la urgencia excepcional que justificaría su adopción inaudita parte [sin audiencia a las partes] de forma inmotivada".

Tras la admisión a trámite de la demanda de amparo, el Tribunal tramitará como medida cautelar ordinaria (con audiencia al fiscal) la petición de dejar en suspenso la orden de detención.

La defensa de Puigdemont, ejercida por el letrado Gonzalo Boye, alega que la medida cautelar "resulta no sólo procedente, sino imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo interpuesto", afirma.

A su parecer, la eficacia de la ley de amnistía "puede verse gravemente comprometida si se permite la detención de una de las figuras más emblemáticas del proceso de negociación política y jurídica en Cataluña".