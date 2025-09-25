El jerezano dueño de la empresa de seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, al borde del juicio por "espiar" a Assange

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar a David Morales, gerente y administrador de la empresa que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres.

Supuestamente, este ciudadano de nacionalidad española —nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz)— entregó a terceros información "ilícitamente obtenida" sobre el activista Julian Assange y otras personalidades. Entre ellos, varios presidentes de América Latina.

Morales es responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global). Pedraz le atribuye delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

En una resolución fechada este jueves, el juez envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq. En su caso, únicamente por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado, en su escrito, explica que entre los años 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a la empresa española UC Global, con sede social en Puerto Real (Cádiz) y oficinas en Jerez de la Frontera.

Esta compañía, dirigida por David Morales, gerente y "máxima autoridad" de la misma, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la "sensible situación" que se vivía debido al asilo concedido a Assange, quien residía en la Embajada ecuatoriana en la capital británica.

Entre las labores encomendadas a UC Global, garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, turnos de seguridad física, diaria y permanente, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

El juez señala que en 2017, por orden de Morales, se instalaron nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares.

Pero también con otras relevantes personalidades, como uno de sus abogados, el exjuez Baltasar Garzón; el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa; de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, José Múgica.

Según relata Pedraz, durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo (streaming) para que se pudiera acceder en tiempo real a la escena grabada.

El juez señala que Morales "pretendía abrir dos canales de streaming para el acceso online". "Uno, oficial para Ecuador y otro, para los amigos de Estados Unidos".

La investigación ha acreditado que Morales efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.

Ahora, la Fiscalía y las demás acusaciones tendrán un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos con las penas que pidan para los investigados.