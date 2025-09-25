El fiscal general pide al TS su absolución y denuncia una "operación orquestada" por Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa en el que pide a la Sala Penal del Supremo que le absuelva del delito de revelación de secretos a la prensa de datos tributarios relativos al empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

En el escrito, en el que reivindica su inocencia, considera que el "núcleo esencial" de la información relevante fue desvelado desde "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid", y recalca que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas. De esta manera, García Ortiz señala al Gobierno de Ayuso.

También a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que, utilizando los medios propios de su función institucional, diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo, según el cual los problemas de Alberto González Amador con la Hacienda Pública se debían a una persecución política contra Ayuso, de la que eran partícipes la Agencia Tributaria y la Fiscalía.

"Rompió la confidencialidad"

En su defensa, el fiscal general combate el relato de las acusaciones y señala que fue el abogado de González Amador, Carlos Neira, el que "rompió unilateralmente cualquier supuesta confidencialidad del correo electrónico de 2 de febrero de 2024".

En este documento, de cuya filtración se acusa a García Ortiz, Neira admitía que "ciertamente" su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.

El escrito de la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, indica que Neira envió ese correo, en el que planteaba llegar a un acuerdo de conformidad, a la cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos, a la que tienen acceso 16 personas: 12 fiscales y 4 funcionarios.

Además, Neira lo reenvió a un abogado del Estado, que no estaba encargado del asunto, el correo que previamente había enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.