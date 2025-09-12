Pedraz rechaza la denuncia por los altercados en La Vuelta y el lobby que la puso pide ahora investigarlos como terrorismo

El juez Santiago Pedraz considera que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para investigar la denuncia sobre los altercados contra el equipo israelí en La Vuelta ciclista.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, la Fiscalía se pronunció este jueves en el mismo sentido. En una resolución fechada este viernes, Pedraz rechaza encargarse de esta denuncia, por "falta de competencia".

Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una entidad proisraelí, fue la que denunció ante la Audiencia Nacional los disturbios ocurridos en varias etapas de La Vuelta.

ACOM considera que estas acciones podrían constituir supuestos delitos de odio, contra la seguridad vial y de desórdenes públicos, entre otros.

Sin embargo, Pedraz sostiene que la Audiencia Nacional —de cuyo Juzgado Central de Instrucción número 5 es titular— no es el órgano competente para investigarlos.

Ahora bien, según ha podido saber este medio, la asociación ha ampliado su primera denuncia para relatar varios hechos ocurridos en las últimas horas. Y sostiene que podrían constituir "terrorismo callejero".

"Desde ACOM instamos a que la Audiencia Nacional reconsidere su decisión y asuma la instrucción de los hechos como actos de terrorismo, garantizando así una respuesta penal proporcionada a la gravedad de los atentados perpetrados durante La Vuelta ciclista a España", expresa un portavoz de la entidad a este periódico.