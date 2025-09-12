Pedraz rechaza la denuncia por los altercados en La Vuelta y el lobby que la puso pide ahora investigarlos como terrorismo
ACOM, entidad proisraelí, insta a la Audiencia Nacional a asumir la investigación de los ataques contra la competición deportiva.
Más información: La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los altercados de La Vuelta
El juez Santiago Pedraz considera que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para investigar la denuncia sobre los altercados contra el equipo israelí en La Vuelta ciclista.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, la Fiscalía se pronunció este jueves en el mismo sentido. En una resolución fechada este viernes, Pedraz rechaza encargarse de esta denuncia, por "falta de competencia".
Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una entidad proisraelí, fue la que denunció ante la Audiencia Nacional los disturbios ocurridos en varias etapas de La Vuelta.
ACOM considera que estas acciones podrían constituir supuestos delitos de odio, contra la seguridad vial y de desórdenes públicos, entre otros.
Sin embargo, Pedraz sostiene que la Audiencia Nacional —de cuyo Juzgado Central de Instrucción número 5 es titular— no es el órgano competente para investigarlos.
Ahora bien, según ha podido saber este medio, la asociación ha ampliado su primera denuncia para relatar varios hechos ocurridos en las últimas horas. Y sostiene que podrían constituir "terrorismo callejero".
"Desde ACOM instamos a que la Audiencia Nacional reconsidere su decisión y asuma la instrucción de los hechos como actos de terrorismo, garantizando así una respuesta penal proporcionada a la gravedad de los atentados perpetrados durante La Vuelta ciclista a España", expresa un portavoz de la entidad a este periódico.
Los altercados
Este jueves, dos personas fueron detenidas en Valladolid por invadir el recorrido de La Vuelta a España e impedir el paso de un ciclista israelí, en un acto de protesta en favor de Palestina.
La rápida reacción de la Policía permitió bloquear a los manifestantes a tiempo y evitar daños mayores.
Izquierda Castellana, partido de ideología republicana, extremista y comunera, reivindicó esta protesta.
Horas antes, este miércoles, el pelotón acordaba no participar en la decimoséptima etapa si las protestas propalestinas interrumpían, de nuevo, el tránsito de las bicicletas.
Además, debido a las acciones de boicot contra el equipo israelí, la decimoprimera etapa, celebrada el pasado 3 de septiembre, finalizó sin ganador.
Los altercados obligaron a la organización a cancelar la llegada a meta en Bilbao y a apostar por una solución improvisada para garantizar la seguridad de los ciclistas.
Toda aquella jornada estuvo marcada por la presencia de banderas y mensajes de apoyo a Palestina al paso de los ciclistas.
A falta de 15 kilómetros para el final, los manifestantes rompieron el vallado en la zona de meta y la Ertzaintza tuvo dificultades para frenar una posible invasión de la calzada.
Las movilizaciones contra la participación del equipo Israel-Premiere Tech han acompañado a La Vuelta prácticamente desde el inicio, pero han ido a más a partir de la quinta etapa, cuando la carrera llegó a suelo español.
Ya el 27 de agosto, durante la contrarreloj por equipos cerca de Figueres, un grupo de activistas cortó la carrera al paso del equipo israelí. El incidente no tuvo consecuencias graves, pero perjudicó deportivamente a los corredores.