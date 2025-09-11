La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los altercados de La Vuelta

Así lo detallan fuentes fiscales a EL ESPAÑOL, después de que este miércoles, el juez Santiago Pedraz consultase al Ministerio Público al respecto.

Este magistrado abrió diligencias tras recibir la denuncia interpuesta por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que relata supuestos delitos de odio, contra la seguridad vial y de desórdenes públicos, entre otros ilícitos.

"Los hechos [narrados por ACOM en su denuncia] presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", señaló Pedraz en un auto fechado este miércoles.

En la misma resolución, preguntaba a la Fiscalía si consideraba que la Audiencia Nacional era o no el organismo competente para investigar estos hechos. ¿La respuesta? A ojos del Ministerio Público, no lo es.

Por tanto, el fiscal tampoco se ha pronunciado sobre las medidas cautelares que ACOM señalaba en su denuncia. Entre otras, la prohibición de la celebración de La Vuelta, debido a los ataques contra el equipo israelí.

Los altercados

Este jueves, dos personas han sido detenidas en Valladolid por invadir el recorrido de La Vuelta a España e impedir el paso de un ciclista israelí, en un acto de protesta en favor de Palestina.

Detención de varios activistas pro-Palestina en la Vuelta a España en Valladolid Izquierda Castellana

La rápida reacción de la Policía ha permitido bloquear a los manifestantes a tiempo y evitar daños mayores.

Izquierda Castellana, partido de ideología republicana, extremista y comunera, ha reivindicado esta protesta.

Horas antes, este miércoles, el pelotón acordaba no participar en la decimoséptima etapa si las protestas propalestinas interrumpían, de nuevo, el tránsito de las bicicletas.

Además, debido a las acciones de boicot contra el equipo israelí, la decimoprimera etapa, celebrada el pasado 3 de septiembre, finalizó sin ganador.

Los altercados obligaron a la organización a cancelar la llegada a meta en Bilbao y a apostar por una solución improvisada para garantizar la seguridad de los ciclistas.

Toda aquella jornada estuvo marcada por la presencia de banderas y mensajes de apoyo a Palestina al paso de los ciclistas.

A falta de 15 kilómetros para el final, los manifestantes rompieron el vallado en la zona de meta y la Ertzaintza tuvo dificultades para frenar una posible invasión de la calzada.

Las movilizaciones contra la participación del equipo Israel-Premiere Tech han acompañado a La Vuelta prácticamente desde el inicio, pero han ido a más a partir de la quinta etapa, cuando la carrera llegó a suelo español.

Ya el 27 de agosto, durante la contrarreloj por equipos cerca de Figueres, un grupo de activistas cortó la carrera al paso del equipo israelí. El incidente no tuvo consecuencias graves, pero perjudicó deportivamente a los corredores.