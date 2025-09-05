El despacho que fundó Montoro pide que Vox, PSOE, CGT y Manos Limpias sean una única acusación popular en su contra

Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro, ha solicitado que se unifiquen las acusaciones populares personadas en la causa judicial en la que está investigado este bufete.

Es decir, pretende que los partidos políticos PSOE, Vox, Iustitia Europa; los sindicatos Manos Limpias y CGT, Sociedad Humana y la Asociación de Defensa Integral de Víctimas de Delito Especializada se constituyan como una única acusación, bajo la dirección de un letrado común.

Todo ello, pese a las evidentes diferencias ideológicas de estas entidades.

También está personado como acusación popular Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, un exjuez, expulsado de la carrera debido a su condena por malos tratos hacia su pareja.

Sáenz de Tejada, abogado en la actualidad, fue denunciado por la asociación Hazte Oír, que asegura que éste se compinchó con Leire Díez, la fontanera del PSOE, para tratar de maniobrar en contra de Beatriz Biedma, la magistrada que investigó y mandó a juicio a David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez.

Ahora, será decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona —el que investiga a Equipo Económico y a Montoro, entre otros— la decisión de agrupar o no estas acusaciones populares.

Más en concreto, del titular del mismo, el juez Rubén Rus.

"Tendrán la generosidad"

En su escrito, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el abogado de Equipo Económico justifica su petición en que, en el caso Ábalos, las acusaciones populares fueron agrupadas, con el PP como líder.

En esta causa está siendo investigado el exministro socialista José Luis Ábalos por parte del Tribunal Supremo, quien tomó esta decisión.

Ante las evidentes discrepancias entre las acusaciones populares del caso Montoro, la defensa de Equipo Económico señala lo siguiente: "Seguro que a todos (...) les anima el noble deseo de colaborar con la administración de justicia penal, ayudando a esclarecer unos hechos que revisten indicios delictivos (delitos que afectan gravemente a las instituciones por estar relacionados con el términos genérico de corrupción), a identificar a los eventuales culpables y a exigir las responsabilidades que resulten procedentes con arreglo a derecho".

"Y seguro que precisamente, para facilitar esa finalidad compartida, tendrán la generosidad de sacrificar posibles intereses particulares, sabedores de que eso redundará en mayor eficacia y agilidad en la consecución de esos objetivos comunes en lo esencial", añade.

En el caso Montoro, el juez Rubén Rus investiga si Equipo Económico influyó, a modo de lobby, en el Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2018, cuando lo encabezaba Montoro, a fin de beneficiar a determinadas empresas gasistas, a las que el bufete tenía de clientes.

La causa estuvo bajo secreto de sumario desde 2018 hasta 2025. Un total de siete años. De hecho, en su escrito, la defensa del bufete recuerda este dato para insistir en su petición: solicita que se agrupen las acusaciones populares para evitar aún más dilaciones en este procedimiento.

"Si ahora le sumamos a la imprescindible actuación procesal de las defensas la de una pluralidad de acusaciones populares, la duración del presente procedimiento, que ya es excesiva, puede convertirse en disparatada", finaliza.